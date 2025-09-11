Відео
Як прискорити дозрівання перцю у вересні — поради городникам

Як прискорити дозрівання перцю у вересні — поради городникам

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:50
Як допомогти перцю швидше дозріти восени - перевірені способи
Солодкий перець на грядці у різних стадіях дозрівання. Фото: Decorexpro

У вересні через холодні ночі перець може довго залишатися зеленим. Щоб плоди швидше червоніли та були солодкими, городники застосовують перевірені методи.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть пришвидшити дозрівання врожаю навіть у прохолодну осінню пору.

Читайте також:

Осіннє дозрівання перцю: як допомогти рослинам

Вересень часто приносить різкі перепади температур, які уповільнюють ріст і дозрівання солодкого перцю. Щоб зібрати смачний і здоровий врожай, важливо правильно перерозподілити сили рослини та забезпечити її необхідними мінералами.

Свіжозібраний урожай стиглого червоного перцю.
Свіжозібраний урожай стиглого червоного перцю. Фото: Freepik

Контроль зеленої маси

  • Видаляйте зайві пасинки та бічні пагони, які не утворюють плодів.
  • Це зменшує конкуренцію за поживні речовини й дозволяє плодам швидше наливатися.

Прищипування верхівки

Коли кущ досяг оптимального розміру, а зав’язей достатньо, верхівку варто прищипнути. Достатньо залишити 1-2 листки над останнім плодом — це зупинить ріст і прискорить дозрівання.

Підживлення калієм і магнієм

  • Сульфат калію або монофосфат калію (1 ст. ложка на 10 л води) допоможуть зробити плоди солодкими та соковитими.
  • Магній у складі калімагнезії посилює фотосинтез і загалом зміцнює рослину.
Червоний перець на городі.
Червоний перець на городі. Фото: Pinterest

Захист від перепадів температур

У прохолодні ночі перцю допоможе бурштинова кислота. Вона діє як адаптоген: підвищує стійкість до стресу, активізує обмінні процеси та стимулює імунітет.

Кальцій проти вершинної гнилі

Якщо на плодах з’являються чорні плями, це ознака нестачі кальцію. Вихід — позакореневе підживлення:

  • кальцієва селітра;
  • спеціальні комплекси з кальцієм у вигляді обприскувань.
Обприскування перцю для підживлення.
Обприскування перцю для підживлення. Фото: Pinterest

Правильне пасинкування, прищипування та своєчасні підживлення допоможуть навіть у вересні отримати яскравий і солодкий урожай перцю. Декілька простих кроків забезпечать швидке дозрівання та захистять плоди від хвороб.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
