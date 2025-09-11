Як допомогти перцю швидше дозріти восени - перевірені способи

Солодкий перець на грядці у різних стадіях дозрівання. Фото: Decorexpro

У вересні через холодні ночі перець може довго залишатися зеленим. Щоб плоди швидше червоніли та були солодкими, городники застосовують перевірені методи.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть пришвидшити дозрівання врожаю навіть у прохолодну осінню пору.

Реклама

Читайте також:

Осіннє дозрівання перцю: як допомогти рослинам

Вересень часто приносить різкі перепади температур, які уповільнюють ріст і дозрівання солодкого перцю. Щоб зібрати смачний і здоровий врожай, важливо правильно перерозподілити сили рослини та забезпечити її необхідними мінералами.

Реклама

Свіжозібраний урожай стиглого червоного перцю. Фото: Freepik

Контроль зеленої маси

Видаляйте зайві пасинки та бічні пагони, які не утворюють плодів.

Це зменшує конкуренцію за поживні речовини й дозволяє плодам швидше наливатися.

Прищипування верхівки

Коли кущ досяг оптимального розміру, а зав’язей достатньо, верхівку варто прищипнути. Достатньо залишити 1-2 листки над останнім плодом — це зупинить ріст і прискорить дозрівання.

Підживлення калієм і магнієм

Сульфат калію або монофосфат калію (1 ст. ложка на 10 л води) допоможуть зробити плоди солодкими та соковитими.

Магній у складі калімагнезії посилює фотосинтез і загалом зміцнює рослину.

Червоний перець на городі. Фото: Pinterest

Захист від перепадів температур

У прохолодні ночі перцю допоможе бурштинова кислота. Вона діє як адаптоген: підвищує стійкість до стресу, активізує обмінні процеси та стимулює імунітет.

Реклама

Кальцій проти вершинної гнилі

Якщо на плодах з’являються чорні плями, це ознака нестачі кальцію. Вихід — позакореневе підживлення:

кальцієва селітра;

спеціальні комплекси з кальцієм у вигляді обприскувань.

Обприскування перцю для підживлення. Фото: Pinterest

Правильне пасинкування, прищипування та своєчасні підживлення допоможуть навіть у вересні отримати яскравий і солодкий урожай перцю. Декілька простих кроків забезпечать швидке дозрівання та захистять плоди від хвороб.

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити, щоб попелиця зникла назавжди.

Раніше ми розповідали про те, що посадити на дачі у вересні.

Також ми пояснювали те, чим підживити яблуню та вишню восени.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як захистити город від гризунів.

Варто також згадати, що ми писали про те, коли і які сидерати сіяти восени.