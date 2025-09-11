Как помочь перцу быстрее созреть осенью - проверенные способы

Сладкий перец на грядке в разных стадиях созревания. Фото: Decorexpro

В сентябре из-за холодных ночей перец может долго оставаться зеленым. Чтобы плоды быстрее краснели и были сладкими, огородники применяют проверенные методы.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут ускорить созревание урожая даже в прохладную осеннюю пору.

Осеннее созревание перца: как помочь растениям

Сентябрь часто приносит резкие перепады температур, которые замедляют рост и созревание сладкого перца. Чтобы собрать вкусный и здоровый урожай, важно правильно перераспределить силы растения и обеспечить его необходимыми минералами.

Свежесобранный урожай спелого красного перца. Фото: Freepik

Контроль зеленой массы

Удаляйте лишние пасынки и боковые побеги, которые не образуют плодов.

Это уменьшает конкуренцию за питательные вещества и позволяет плодам быстрее наливаться.

Прищипывание верхушки

Когда куст достиг оптимального размера, а завязей достаточно, верхушку стоит прищипнуть. Достаточно оставить 1-2 листа над последним плодом — это остановит рост и ускорит созревание.

Подкормка калием и магнием

Сульфат калия или монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды) помогут сделать плоды сладкими и сочными.

Магний в составе калимагнезии усиливает фотосинтез и в целом укрепляет растение.

Красный перец на огороде. Фото: Pinterest

Защита от перепадов температур

В прохладные ночи перцу поможет янтарная кислота. Она действует как адаптоген: повышает устойчивость к стрессу, активизирует обменные процессы и стимулирует иммунитет.

Кальций против вершинной гнили

Если на плодах появляются черные пятна, это признак недостатка кальция. Выход — внекорневые подкормки:

кальциевая селитра;

специальные комплексы с кальцием в виде опрыскиваний.

Опрыскивание перца для подкормки. Фото: Pinterest

Правильное пасынкование, прищипывание и своевременные подкормки помогут даже в сентябре получить яркий и сладкий урожай перца. Несколько простых шагов обеспечат быстрое созревание и защитят плоды от болезней.

