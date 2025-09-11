Видео
Главная Дом и огород Как ускорить созревание перца в сентябре — советы огородникам

Как ускорить созревание перца в сентябре — советы огородникам

Дата публикации 11 сентября 2025 18:50
Как помочь перцу быстрее созреть осенью - проверенные способы
Сладкий перец на грядке в разных стадиях созревания. Фото: Decorexpro

В сентябре из-за холодных ночей перец может долго оставаться зеленым. Чтобы плоды быстрее краснели и были сладкими, огородники применяют проверенные методы.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут ускорить созревание урожая даже в прохладную осеннюю пору.

Читайте также:

Осеннее созревание перца: как помочь растениям

Сентябрь часто приносит резкие перепады температур, которые замедляют рост и созревание сладкого перца. Чтобы собрать вкусный и здоровый урожай, важно правильно перераспределить силы растения и обеспечить его необходимыми минералами.

Свіжозібраний урожай стиглого червоного перцю.
Свежесобранный урожай спелого красного перца. Фото: Freepik

Контроль зеленой массы

  • Удаляйте лишние пасынки и боковые побеги, которые не образуют плодов.
  • Это уменьшает конкуренцию за питательные вещества и позволяет плодам быстрее наливаться.

Прищипывание верхушки

Когда куст достиг оптимального размера, а завязей достаточно, верхушку стоит прищипнуть. Достаточно оставить 1-2 листа над последним плодом — это остановит рост и ускорит созревание.

Подкормка калием и магнием

  • Сульфат калия или монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды) помогут сделать плоды сладкими и сочными.
  • Магний в составе калимагнезии усиливает фотосинтез и в целом укрепляет растение.
Червоний перець на городі.
Красный перец на огороде. Фото: Pinterest

Защита от перепадов температур

В прохладные ночи перцу поможет янтарная кислота. Она действует как адаптоген: повышает устойчивость к стрессу, активизирует обменные процессы и стимулирует иммунитет.

Кальций против вершинной гнили

Если на плодах появляются черные пятна, это признак недостатка кальция. Выход — внекорневые подкормки:

  • кальциевая селитра;
  • специальные комплексы с кальцием в виде опрыскиваний.
Обприскування перцю для підживлення.
Опрыскивание перца для подкормки. Фото: Pinterest

Правильное пасынкование, прищипывание и своевременные подкормки помогут даже в сентябре получить яркий и сладкий урожай перца. Несколько простых шагов обеспечат быстрое созревание и защитят плоды от болезней.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
