Как помочь перцу быстрее созреть осенью - проверенные способы

Как ускорить созревание перца в сентябре — советы огородникам
В сентябре из-за холодных ночей перец может долго оставаться зеленым. Чтобы плоды быстрее краснели и были сладкими, огородники применяют проверенные методы.
Новини.LIVE делится советами, которые помогут ускорить созревание урожая даже в прохладную осеннюю пору.
Осеннее созревание перца: как помочь растениям
Сентябрь часто приносит резкие перепады температур, которые замедляют рост и созревание сладкого перца. Чтобы собрать вкусный и здоровый урожай, важно правильно перераспределить силы растения и обеспечить его необходимыми минералами.
Контроль зеленой массы
- Удаляйте лишние пасынки и боковые побеги, которые не образуют плодов.
- Это уменьшает конкуренцию за питательные вещества и позволяет плодам быстрее наливаться.
Прищипывание верхушки
Когда куст достиг оптимального размера, а завязей достаточно, верхушку стоит прищипнуть. Достаточно оставить 1-2 листа над последним плодом — это остановит рост и ускорит созревание.
Подкормка калием и магнием
- Сульфат калия или монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды) помогут сделать плоды сладкими и сочными.
- Магний в составе калимагнезии усиливает фотосинтез и в целом укрепляет растение.
Защита от перепадов температур
В прохладные ночи перцу поможет янтарная кислота. Она действует как адаптоген: повышает устойчивость к стрессу, активизирует обменные процессы и стимулирует иммунитет.
Кальций против вершинной гнили
Если на плодах появляются черные пятна, это признак недостатка кальция. Выход — внекорневые подкормки:
- кальциевая селитра;
- специальные комплексы с кальцием в виде опрыскиваний.
Правильное пасынкование, прищипывание и своевременные подкормки помогут даже в сентябре получить яркий и сладкий урожай перца. Несколько простых шагов обеспечат быстрое созревание и защитят плоды от болезней.
