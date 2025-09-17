Відео
Головна Дім та город Що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі

Що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 07:00
Що посадити біля полуниці - поради садівників, як зібрати удвічі більший урожай
Полуничні кущі з великими стиглими ягодами. Фото: Freepik

Садівники радять висаджувати біля полуниці лаванду. Вона відлякує шкідників і приваблює бджіл, тож урожай ягід може зрости удвічі — без жодної хімії.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно поєднати ці рослини, щоб отримати рекордний урожай полуниці та красиву грядку одночасно.

Читайте також:

Чому лаванда корисна для полуниці

Ароматна лаванда — не лише прикраса саду, а й природний захисник полуниці. Її ефірні олії діють як репелент проти комах і ґрунтових шкідників.

Красива та яскрава лаванда у кошику.
Красива та яскрава лаванда у кошику. Фото: Pinterest

Лаванда відлякує:

  • тлю;
  • слимаків та равликів;
  • нематод, які шкодять корінню.

Крім того, її квіти приваблюють бджіл та джмелів. Чим більше запилювачів на грядці, тим більше зав’язі й тим солодшими будуть ягоди.

Як висаджувати лаванду біля полуниці правильно

Щоб рослини не заважали одна одній, важливо дотриматися відстані й умов поливу.

  • Відстань: 25-30 см від кущів полуниці.
  • Місце: по периметру грядки або між рядами.
  • Полив: полуницю поливають під корінь, не перезволожуючи ґрунт біля лаванди.
  • Сорти: краще обрати вузьколисту англійську лаванду (‘Hidcote’, ‘Munstead’) — вона витримує наші зими.

Лаванда утворює легку тінь, захищає ґрунт від пересихання та стримує ріст бур’янів.

Коли садити лаванду і як довго вона росте

Висаджувати лаванду найкраще навесні або на початку осені, щоб вона встигла добре вкоренитися. На одному місці кущі можуть рости до 8-10 років, створюючи довговічний ароматний бар’єр для полуничних грядок.

Кущі лаванди з високими фіолетовими суцвіттями.
кущі лаванди з високими фіолетовими суцвіттями. Фото: Pinterest

Подвійна користь для садівника

Поєднання полуниці й лаванди — це не тільки більший урожай, а й красива грядка з приємним ароматом. Такий зелений тандем дарує і щедрий урожай полуниці, і ароматні рядки, які стануть окрасою саду.











Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
