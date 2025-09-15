Що не можна садити біля винограду - список рослин, які зіпсують урожай

Виноград росте у саду. Фото: Decorexpro

Виноград вибагливий до "сусідів" у саду. Деякі квіти, овочі та трави можуть пригнічувати лозу й зменшувати врожайність. Досвідчені садівники радять уникати їхнього сусідства.

Новини.LIVE розповідає, які культури не варто висаджувати поряд із виноградом.

Чому важливо правильно підбирати сусідів для винограду

Виноград потребує багато світла, тепла та простору. Якщо поряд висадити невідповідні культури, вони забиратимуть поживні речовини, притінятимуть лозу та навіть сприятимуть розвитку хвороб. У результаті ягоди можуть дрібнішати, втрачати солодкість і частіше уражатися шкідниками.

Зібраний врожай винограду в тарілці. Фото: Freepik

Які квіти шкодять винограду

Не всі декоративні рослини можна садити поруч із лозою. Категорично не радять висаджувати:

васильки;

календулу;

гвоздику;

дзвіночки.

Ці квіти провокують пошкодження ягід і негативно впливають на врожайність.

Васильки синього кольору у полі. Фото: Pixabay

Овочі, яких варто уникати

Поряд із виноградом небажано висаджувати такі городні культури:

баклажани;

перець;

моркву;

томати;

картоплю.

Вони виснажують ґрунт і можуть переносити хвороби, небезпечні для винограду.

Баклажани ростуть на грядці. Фото: Pinterest

Інші небажані культури

До списку "поганих сусідів" садівники також відносять:

цибулю та порей;

петрушку, селеру, пряні трави;

хрін, польову гірчицю, дику редьку;

просо.

Такі рослини конкурують за поживні речовини та сприяють появі шкідників.

Хрін росте на городі. Фото: Jardipartage

Лікарські трави, які не дружать з лозою

Навіть корисні на перший погляд трави не завжди підходять для сусідства. Біля винограду не варто садити:

подорожник;

звіробій;

деревій;

пижмо.

Вони пригнічують розвиток лози та знижують якість ягід.

Велике листя подорожнику. Фото: Google

Щоб отримати великий і солодкий урожай, важливо не тільки доглядати виноград, а й уважно ставитися до його "сусідів". Уникаючи небажаних культур, садівники зберігають здоров’я лози та отримують стабільний врожай.

