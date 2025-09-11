Як підготувати виноград у вересні, щоб він не вимерз узимку - перевірений метод садівників

Грона стиглого винограду. Фото: Pinterest

Наприкінці вересня садівники проводять одну важливу дію з виноградною лозою, щоб кущі не постраждали від морозів. Це гарантує добрий урожай наступного року.

Як підготувати виноград до зими

Осінь — вирішальний період для винограду. Якщо правильно підготувати лозу у вересні, вона без проблем переживе морози і швидко відновиться навесні. Важливо встигнути зробити все до перших заморозків — найкращий час кінець вересня — початок жовтня.

Врожай винограду в кошику. Фото: Freepik

Осіння обрізка

Наприкінці вересня потрібно обрізати слабкі, пошкоджені та зайві пагони. Це допомагає лозі не витрачати сили на непотрібний ріст, а накопичити поживні речовини у коренях.

Людина підрізає виноград. Фото: Pinterest

Правильна підв’язка

Лозу підв’язують або пригинають ближче до землі. Так вона краще захищається від морозів. Додатково можна накрити агроволокном, соломою чи мульчею.

Господар підв'язує виноград. Фото: Freepik

Укриття на зиму

У регіонах із сильними морозами лозу варто додатково укрити. Для цього підійде агроволокно, лапник, солома чи шар сухого листя. Головне — не використовувати поліетилен без отворів: під ним накопичується волога, і лоза може запріти.

Осіннє підживлення

Фахівці радять у цей час вносити:

калійні добрива — роблять тканини більш стійкими до холоду;

фосфорні добрива — допомагають кореням накопичити енергію.

Людина підживлює виноград. Фото: Freepik

Прибирання куща

Важливо зняти все старе листя і гнилі ягоди. Вони можуть стати осередком хвороб і шкідників, які ослаблюють лозу перед зимівлею.

Гнилі ягоди винограду. Фото: Decorexpro

Щоб виноград не вимерз, достатньо кількох дій у вересні: обрізка пагонів, підв’язка, підживлення та очищення куща. Це простий, але ефективний метод, доступний навіть новачкам. Весною підготовлені кущі швидко відновляться та дадуть щедрий урожай.

