Как подготовить виноград в сентябре, чтобы он не вымерз зимой - проверенный метод садоводов

В конце сентября садоводы проводят одно важное действие с виноградной лозой, чтобы кусты не пострадали от морозов. Это гарантирует хороший урожай в следующем году.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Как подготовить виноград к зиме

Осень — решающий период для винограда. Если правильно подготовить лозу в сентябре, она без проблем переживет морозы и быстро восстановится весной. Важно успеть сделать все до первых заморозков — лучшее время конец сентября — начало октября.

Урожай винограда в корзине. Фото: Freepik

Осенняя обрезка

В конце сентября нужно обрезать слабые, поврежденные и лишние побеги. Это помогает лозе не тратить силы на ненужный рост, а накопить питательные вещества в корнях.

Человек подрезает виноград. Фото: Pinterest

Правильная подвязка винограда

Лозу подвязывают или пригибают ближе к земле. Так она лучше защищается от морозов. Дополнительно можно накрыть агроволокном, соломой или мульчей.

Хозяин подвязывает виноград. Фото: Freepik

Укрытие на зиму

В регионах с сильными морозами лозу стоит дополнительно укрыть. Для этого подойдет агроволокно, лапник, солома или слой сухих листьев. Главное — не использовать полиэтилен без отверстий: под ним скапливается влага, и лоза может запреть.

Осенняя подкормка осенью

Специалисты советуют в это время вносить:

калийные удобрения — делают ткани более устойчивыми к холоду;

фосфорные удобрения — помогают корням накопить энергию.

Человек подкармливает виноград. Фото: Freepik

Уборка куста

Важно снять все старые листья и гнилые ягоды. Они могут стать очагом болезней и вредителей, которые ослабляют лозу перед зимовкой.

Гнилые ягоды винограда. Фото: Decorexpro

Чтобы виноград не вымерз, достаточно нескольких действий в сентябре: обрезка побегов, подвязка, подкормка и очистка куста. Это простой, но эффективный метод, доступный даже новичкам. Весной подготовленные кусты быстро восстановятся и дадут щедрый урожай.

