Как подготовить виноград в сентябре, чтобы он не вымерз зимой - проверенный метод садоводов

Что сделать в сентябре, чтобы виноград не вымерз зимой
В конце сентября садоводы проводят одно важное действие с виноградной лозой, чтобы кусты не пострадали от морозов. Это гарантирует хороший урожай в следующем году.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как подготовить виноград к зиме
Осень — решающий период для винограда. Если правильно подготовить лозу в сентябре, она без проблем переживет морозы и быстро восстановится весной. Важно успеть сделать все до первых заморозков — лучшее время конец сентября — начало октября.
Осенняя обрезка
В конце сентября нужно обрезать слабые, поврежденные и лишние побеги. Это помогает лозе не тратить силы на ненужный рост, а накопить питательные вещества в корнях.
Правильная подвязка винограда
Лозу подвязывают или пригибают ближе к земле. Так она лучше защищается от морозов. Дополнительно можно накрыть агроволокном, соломой или мульчей.
Укрытие на зиму
В регионах с сильными морозами лозу стоит дополнительно укрыть. Для этого подойдет агроволокно, лапник, солома или слой сухих листьев. Главное — не использовать полиэтилен без отверстий: под ним скапливается влага, и лоза может запреть.
Осенняя подкормка осенью
Специалисты советуют в это время вносить:
- калийные удобрения — делают ткани более устойчивыми к холоду;
- фосфорные удобрения — помогают корням накопить энергию.
Уборка куста
Важно снять все старые листья и гнилые ягоды. Они могут стать очагом болезней и вредителей, которые ослабляют лозу перед зимовкой.
Чтобы виноград не вымерз, достаточно нескольких действий в сентябре: обрезка побегов, подвязка, подкормка и очистка куста. Это простой, но эффективный метод, доступный даже новичкам. Весной подготовленные кусты быстро восстановятся и дадут щедрый урожай.
Мы уже писали о том, что посадить, чтобы тля исчезла навсегда.
Ранее сообщалось о том, как сажать малину осенью, чтобы она хорошо прижилась.
Также мы объясняли то, чем подкормить яблоню и вишню осенью.
Подробнее мы рассказывали о том, как защитить огород от грызунов.
Интересно будет также узнать о том, что посадить рядом с грушей.
Читайте Новини.LIVE!