Что нельзя сажать возле винограда - список растений, которые испортят урожай

Что нельзя сажать у винограда — какие растения испортят урожай

15 сентября 2025
Виноград растет в саду. Фото: Decorexpro

Виноград прихотлив к "соседям" в саду. Некоторые цветы, овощи и травы могут угнетать лозу и уменьшать урожайность. Опытные садоводы советуют избегать их соседства.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры не стоит высаживать рядом с виноградом.

Почему важно правильно подбирать соседей для винограда

Виноград требует много света, тепла и пространства. Если рядом высадить неподходящие культуры, они будут забирать питательные вещества, притенять лозу и даже способствовать развитию болезней. В результате ягоды могут мельчать, терять сладость и чаще поражаться вредителями.

Зібраний врожай винограду в тарілці.
Собранный урожай винограда в тарелке. Фото: Freepik

Какие цветы вредят винограду

Не все декоративные растения можно сажать рядом с лозой. Категорически не советуют высаживать:

  • васильки;
  • календулу;
  • гвоздику;
  • колокольчики.

Эти цветы провоцируют повреждение ягод и негативно влияют на урожайность.

Васильки синього кольору у полі.
Васильки синего цвета в поле. Фото: Pixabay

Овощи, которых следует избегать

Рядом с виноградом нежелательно высаживать такие огородные культуры:

  • баклажаны;
  • перец;
  • морковь;
  • томаты;
  • картофель.

Они истощают почву и могут переносить болезни, опасные для винограда.

баклажани ростуть на грядці.
Баклажаны растут на грядке. Фото: Pinterest

Другие нежелательные культуры

К списку "плохих соседей" садоводы также относят:

  • лук и порей;
  • петрушку, сельдерей, пряные травы;
  • хрен, полевую горчицу, дикую редьку;
  • просо.

Такие растения конкурируют за питательные вещества и способствуют появлению вредителей.

Хрін росте на городі.
Хрен растет на огороде. Фото: Jardipartage

Лекарственные травы, которые не дружат с лозой

Даже полезные на первый взгляд травы не всегда подходят для соседства. Возле винограда не стоит сажать:

  • подорожник;
  • зверобой;
  • тысячелистник;
  • пижму.

Они угнетают развитие лозы и снижают качество ягод.

Велике листя подорожнику.
Крупные листья подорожника. Фото: Google

Чтобы получить большой и сладкий урожай, важно не только ухаживать за виноградом, но и внимательно относиться к его "соседям". Избегая нежелательных культур, садоводы сохраняют здоровье лозы и получают стабильный урожай.

