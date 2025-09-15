Что нельзя сажать возле винограда - список растений, которые испортят урожай

Что нельзя сажать у винограда — какие растения испортят урожай
Виноград прихотлив к "соседям" в саду. Некоторые цветы, овощи и травы могут угнетать лозу и уменьшать урожайность. Опытные садоводы советуют избегать их соседства.
Новини.LIVE рассказывает, какие культуры не стоит высаживать рядом с виноградом.
Почему важно правильно подбирать соседей для винограда
Виноград требует много света, тепла и пространства. Если рядом высадить неподходящие культуры, они будут забирать питательные вещества, притенять лозу и даже способствовать развитию болезней. В результате ягоды могут мельчать, терять сладость и чаще поражаться вредителями.
Какие цветы вредят винограду
Не все декоративные растения можно сажать рядом с лозой. Категорически не советуют высаживать:
- васильки;
- календулу;
- гвоздику;
- колокольчики.
Эти цветы провоцируют повреждение ягод и негативно влияют на урожайность.
Овощи, которых следует избегать
Рядом с виноградом нежелательно высаживать такие огородные культуры:
- баклажаны;
- перец;
- морковь;
- томаты;
- картофель.
Они истощают почву и могут переносить болезни, опасные для винограда.
Другие нежелательные культуры
К списку "плохих соседей" садоводы также относят:
- лук и порей;
- петрушку, сельдерей, пряные травы;
- хрен, полевую горчицу, дикую редьку;
- просо.
Такие растения конкурируют за питательные вещества и способствуют появлению вредителей.
Лекарственные травы, которые не дружат с лозой
Даже полезные на первый взгляд травы не всегда подходят для соседства. Возле винограда не стоит сажать:
- подорожник;
- зверобой;
- тысячелистник;
- пижму.
Они угнетают развитие лозы и снижают качество ягод.
Чтобы получить большой и сладкий урожай, важно не только ухаживать за виноградом, но и внимательно относиться к его "соседям". Избегая нежелательных культур, садоводы сохраняют здоровье лозы и получают стабильный урожай.
