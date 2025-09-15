Что нельзя сажать возле винограда - список растений, которые испортят урожай

Виноград растет в саду. Фото: Decorexpro

Виноград прихотлив к "соседям" в саду. Некоторые цветы, овощи и травы могут угнетать лозу и уменьшать урожайность. Опытные садоводы советуют избегать их соседства.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры не стоит высаживать рядом с виноградом.

Почему важно правильно подбирать соседей для винограда

Виноград требует много света, тепла и пространства. Если рядом высадить неподходящие культуры, они будут забирать питательные вещества, притенять лозу и даже способствовать развитию болезней. В результате ягоды могут мельчать, терять сладость и чаще поражаться вредителями.

Собранный урожай винограда в тарелке. Фото: Freepik

Какие цветы вредят винограду

Не все декоративные растения можно сажать рядом с лозой. Категорически не советуют высаживать:

васильки;

календулу;

гвоздику;

колокольчики.

Эти цветы провоцируют повреждение ягод и негативно влияют на урожайность.

Васильки синего цвета в поле. Фото: Pixabay

Овощи, которых следует избегать

Рядом с виноградом нежелательно высаживать такие огородные культуры:

баклажаны;

перец;

морковь;

томаты;

картофель.

Они истощают почву и могут переносить болезни, опасные для винограда.

Баклажаны растут на грядке. Фото: Pinterest

Другие нежелательные культуры

К списку "плохих соседей" садоводы также относят:

лук и порей;

петрушку, сельдерей, пряные травы;

хрен, полевую горчицу, дикую редьку;

просо.

Такие растения конкурируют за питательные вещества и способствуют появлению вредителей.

Хрен растет на огороде. Фото: Jardipartage

Лекарственные травы, которые не дружат с лозой

Даже полезные на первый взгляд травы не всегда подходят для соседства. Возле винограда не стоит сажать:

подорожник;

зверобой;

тысячелистник;

пижму.

Они угнетают развитие лозы и снижают качество ягод.

Крупные листья подорожника. Фото: Google

Чтобы получить большой и сладкий урожай, важно не только ухаживать за виноградом, но и внимательно относиться к его "соседям". Избегая нежелательных культур, садоводы сохраняют здоровье лозы и получают стабильный урожай.

