Правильное хранение груш - как сделать, чтобы плоды оставались свежими до лета

Спелые красные груши с листьями на деревянной поверхности. Фото: Pinterest

Груши можно хранить свежими до лета, если правильно собрать урожай и создать надлежащие условия. Важно избегать повреждений плодов и обеспечить вентиляцию.

Новини.LIVE рассказывают, как организовать хранение груш так, чтобы они не потеряли вкуса и пользы.

Реклама

Читайте также:

Когда собирать урожай груш

Фрукты стоит снимать тогда, когда они на 90% спелые: уже приобрели цвет и аромат, но еще твердые на ощупь.

Собирайте только руками или секатором, оставляя плодоножку.

Избегайте ударов и надавливаний — даже небольшая вмятина станет причиной порчи.

Спелые зеленые груши висят на ветках дерева. Фото: Pinterest

Как транспортировать и сортировать груши

Для перевозки используйте мягкие корзины или ящики, обитые тканью. Каждый плод после сбора осмотрите:

с дефектами — сразу на потребление или переработку;

без повреждений — для хранения.

Подготовка груш к длительному хранению

Идеальные груши складывают в ящики с отверстиями для вентиляции.

Выкладывайте в один слой;

перекладывайте бумагой или заворачивайте в пленку;

в селах часто пересыпают сухой травой — это проверенный лайфхак.

Сбор урожая груш в саду. Фото: Pluska

Какие условия нужны для хранения груш

Оптимальное место — подвал или погреб. Важные параметры:

температура от +1 до +5 °C;

темнота;

хорошая вентиляция.

Дополнительные советы

Влажность воздуха должна быть в пределах 85-90%.

Раз в 2-3 недели проверяйте плоды и сразу убирайте те, что начали портиться.

Дольше всего хранятся зимние сорта — "Кюре", "Оливье де Серр", "Деканка зимняя".

Кроме бумаги, для пересыпки можно использовать опилки или даже чистый песок.

Позиция плодов. Кладите груши плодоножкой вверх, чтобы они меньше давили друг на друга.

Отдельное хранение. Не ставьте рядом с яблоками или бананами — они выделяют этилен и ускоряют порчу.

Тара. Лучше всего подходят деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями.

Спелые груши сложены рядами в деревянном ящике. Фото: Freepik

Такой подход позволяет превратить даже небольшой урожай в запас здорового и натурального десерта. А главное — в любой момент можно достать из хранилища спелый и ароматный плод.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить яблоню и вишню осенью.

Ранее мы рассказывали о том, как обрезать персик осенью.

Также мы объясняли то, почему нельзя сажать елку возле дома.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как правильно обрезать грушу осенью.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, когда белить деревья осенью.