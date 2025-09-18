Відео
Як зберегти груші соковитими й цілими до наступного літа

Як зберегти груші соковитими й цілими до наступного літа

Дата публікації: 18 вересня 2025 14:36
Правильне зберігання груш - як зробити, щоб плоди залишалися свіжими до літа
Стиглі червоні груші з листям на дерев’яній поверхні. Фото: Pinterest

Груші можна зберігати свіжими до літа, якщо правильно зібрати врожай і створити належні умови. Важливо уникати пошкоджень плодів і забезпечити вентиляцію.

Новини.LIVE розповідають, як організувати зберігання груш так, щоб вони не втратили смаку й користі.

Читайте також:

Коли збирати врожай груш

Фрукти варто знімати тоді, коли вони на 90% стиглі: вже набули кольору й аромату, але ще тверді на дотик.

  • Збирайте лише руками або секатором, залишаючи плодоніжку.
  • Уникайте ударів і натискань — навіть невелика вм’ятина стане причиною псування.
Стиглі зелені груші висять на гілках дерева.
Стиглі зелені груші висять на гілках дерева. Фото: Pinterest

Як транспортувати й сортувати груші

Для перевезення використовуйте м’які кошики чи ящики, оббиті тканиною. Кожен плід після збору огляньте:

  • з дефектами — одразу на споживання чи переробку;
  • без пошкоджень — для зберігання.

Підготовка груш до тривалого зберігання

Ідеальні груші складають у ящики з отворами для вентиляції.

  • Викладайте в один шар;
  • перекладайте папером або загортайте в плівку;
  • у селах часто пересипають сухою травою — це перевірений лайфхак.
Збір врожаю груш у саду.
Збір врожаю груш у саду. Фото: Pluska

Які умови потрібні для зберігання груш

Оптимальне місце — підвал чи льох. Важливі параметри:

  • температура від +1 до +5 °C;
  • темрява;
  • хороша вентиляція.

Додаткові поради

  • Вологість повітря має бути в межах 85-90%.
  • Раз на 2-3 тижні перевіряйте плоди й одразу прибирайте ті, що почали псуватися.
  • Довше за все зберігаються зимові сорти — "Кюре", "Олів’є де Серр", "Деканка зимова".
  • Окрім паперу, для пересипання можна використовувати тирсу чи навіть чистий пісок.
  • Позиція плодів. Кладіть груші плодоніжкою догори, щоб вони менше тиснули одна на одну.
  • Окреме зберігання. Не ставте поряд із яблуками чи бананами — вони виділяють етилен і прискорюють псування.
  • Тара. Найкраще підходять дерев’яні або пластикові ящики з вентиляційними отворами.
Як зберегти груші соковитими й цілими до наступного літа - фото 3
Стиглі груші складені рядами у дерев’яному ящику. Фото: Freepik

Такий підхід дозволяє перетворити навіть невеликий врожай на запас здорового й натурального десерту. А головне — у будь-який момент можна дістати зі сховища стиглий і ароматний плід.

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Раніше ми розповідали про те, як обрізати персик восени.

Також ми пояснювали те, чому не можна садити ялинку біля будинку.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як правильно обрізати грушу восени.

Варто також згадати, що ми писали про те, коли білити дерева восени.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
