Головна Дім та город Помідори на зиму — прості способи заморожування без втрати смаку

Помідори на зиму — прості способи заморожування без втрати смаку

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 22:31
Як заморозити помідори на зиму, щоб зберегти смак - поради
Соковиті стиглі помідори, щойно зібрані з грядки. Фото: Pinterest

Заморожені помідори дозволяють насолоджуватися смаком літа навіть у холодну пору. Правильна підготовка допоможе зберегти їхню свіжість, аромат і користь до самої весни.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть зберегти смак і аромат стиглих томатів до наступного врожаю.

Читайте також:

Чому варто заморожувати томати

Заморожування — один із найпростіших способів зберегти овочі на довгий час. Помідори після правильної обробки не втрачають вітамінів та аромату. Це ще й вигідно: взимку ціни на свіжі овочі значно зростають, а домашні заготовки дозволяють економити.

Руки, що тримають жменю свіжих червоних помідорів.
Руки, що тримають жменю свіжих червоних помідорів. Фото: Freepik

Підготовка до заморожування

  • Вибирайте стиглі, але не переспілі томати.
  • Краще брати м’ясисті сорти — вони зберігають форму та смак.
  • Перед заморожуванням овочі потрібно вимити й ретельно висушити.
  • Використовуйте герметичні пакети невеликого розміру — так легше ділити порції і уникнути повторного розморожування.

Способи заморожування помідорів

Цілі та половинки

  • Зробіть надрізи на нижній частині томата.
  • Обдайте овочі окропом на 30-40 секунд і зніміть шкірку.
  • Заморозьте спочатку на дошці, а потім складіть у пакети.
  • Для половинок виріжте плодоніжку, розріжте навпіл і заморозьте за тим самим принципом.

Кільцями та півкільцями

Наріжте висушені томати, розкладіть їх на дощечці та покладіть у морозильник. Коли овочі замерзнуть, перекладіть у пакети для тривалого зберігання.

У вигляді пюре

  • Помідори розріжте, видаліть плодоніжки та перебийте блендером.
  • Розлийте пюре у форми чи невеликі пакети.
  • Заморожене порційне пюре легко використовувати для соусів і перших страв.
Заморожені нарізані помідори в пакеті на кухонній дошці.
Заморожені нарізані помідори в пакеті на кухонній дошці. Фото: iStockphoto

Правильно заморожені помідори зберігають смак літа, вітаміни й аромат навіть у морозні місяці. Оберіть спосіб — цілі, шматочками чи пюре — і взимку матимете свіжі овочі для будь-якої страви.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
