Як заморозити помідори на зиму, щоб зберегти смак - поради

Соковиті стиглі помідори, щойно зібрані з грядки. Фото: Pinterest

Заморожені помідори дозволяють насолоджуватися смаком літа навіть у холодну пору. Правильна підготовка допоможе зберегти їхню свіжість, аромат і користь до самої весни.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть зберегти смак і аромат стиглих томатів до наступного врожаю.

Чому варто заморожувати томати

Заморожування — один із найпростіших способів зберегти овочі на довгий час. Помідори після правильної обробки не втрачають вітамінів та аромату. Це ще й вигідно: взимку ціни на свіжі овочі значно зростають, а домашні заготовки дозволяють економити.

Руки, що тримають жменю свіжих червоних помідорів. Фото: Freepik

Підготовка до заморожування

Вибирайте стиглі, але не переспілі томати.

Краще брати м’ясисті сорти — вони зберігають форму та смак.

Перед заморожуванням овочі потрібно вимити й ретельно висушити.

Використовуйте герметичні пакети невеликого розміру — так легше ділити порції і уникнути повторного розморожування.

Способи заморожування помідорів

Цілі та половинки

Зробіть надрізи на нижній частині томата.

Обдайте овочі окропом на 30-40 секунд і зніміть шкірку.

Заморозьте спочатку на дошці, а потім складіть у пакети.

Для половинок виріжте плодоніжку, розріжте навпіл і заморозьте за тим самим принципом.

Кільцями та півкільцями

Наріжте висушені томати, розкладіть їх на дощечці та покладіть у морозильник. Коли овочі замерзнуть, перекладіть у пакети для тривалого зберігання.

У вигляді пюре

Помідори розріжте, видаліть плодоніжки та перебийте блендером.

Розлийте пюре у форми чи невеликі пакети.

Заморожене порційне пюре легко використовувати для соусів і перших страв.

Заморожені нарізані помідори в пакеті на кухонній дошці. Фото: iStockphoto

Правильно заморожені помідори зберігають смак літа, вітаміни й аромат навіть у морозні місяці. Оберіть спосіб — цілі, шматочками чи пюре — і взимку матимете свіжі овочі для будь-якої страви.

