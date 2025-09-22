Конденсат на вікнах - причини появи та ефективні способи усунення в квартирі й будинку

Як прибрати конденсат на вікнах — прості способи для сухого дому
Волога на вікнах псує вигляд і шкодить здоров’ю. Конденсат виникає через різницю температур і надлишок вологи в кімнаті. Є кілька простих методів, щоб позбутися проблеми.
Новини.LIVE розповідають, як прибрати конденсат на вікнах, з посиланням на YouTube-канал "ALINA VLOG 360°".
Чому з’являється конденсат на вікнах
Основні причини — різниця температур зовні та всередині, підвищена вологість і погана вентиляція. Через це волога осідає на склі краплями.
Як прибрати конденсат з вікон
- Регулярно провітрюйте кімнату. Свіже повітря знижує рівень вологості.
- Використовуйте осушувачі повітря. Вони швидко прибирають зайву вологу.
- Не сушіть білизну в кімнаті. Це основне джерело підвищеної вологості.
- Утепліть вікна. Якісні ущільнювачі та двокамерні склопакети зменшують різницю температур.
Додаткові способи боротьби з вологою
На підвіконня можна ставити ємності з сіллю чи содою — вони вбирають вологу. Також допомагають спеціальні абсорбуючі пакети, які продаються в господарських магазинах.
При дотриманні простих правил конденсат зникне, а вікна залишатимуться сухими. Це продовжить термін їх служби та зробить дім комфортним і безпечним.
