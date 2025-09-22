Відео
Головна Дім та город Як прибрати конденсат на вікнах — прості способи для сухого дому

Як прибрати конденсат на вікнах — прості способи для сухого дому

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 00:11
Конденсат на вікнах - причини появи та ефективні способи усунення в квартирі й будинку
Конденсат на вікні. Фото: Pinterest

Волога на вікнах псує вигляд і шкодить здоров’ю. Конденсат виникає через різницю температур і надлишок вологи в кімнаті. Є кілька простих методів, щоб позбутися проблеми.

Новини.LIVE розповідають, як прибрати конденсат на вікнах, з посиланням на YouTube-канал "ALINA VLOG 360°".

Читайте також:

Чому з’являється конденсат на вікнах

Основні причини — різниця температур зовні та всередині, підвищена вологість і погана вентиляція. Через це волога осідає на склі краплями.

Як прибрати конденсат з вікон

  • Регулярно провітрюйте кімнату. Свіже повітря знижує рівень вологості.
  • Використовуйте осушувачі повітря. Вони швидко прибирають зайву вологу.
  • Не сушіть білизну в кімнаті. Це основне джерело підвищеної вологості.
  • Утепліть вікна. Якісні ущільнювачі та двокамерні склопакети зменшують різницю температур.

Додаткові способи боротьби з вологою

На підвіконня можна ставити ємності з сіллю чи содою — вони вбирають вологу. Також допомагають спеціальні абсорбуючі пакети, які продаються в господарських магазинах.

При дотриманні простих правил конденсат зникне, а вікна залишатимуться сухими. Це продовжить термін їх служби та зробить дім комфортним і безпечним.

поради будинок ефективні способи вікна конденсат на вікнах
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
