Конденсат на вікнах - причини появи та ефективні способи усунення в квартирі й будинку

Конденсат на вікні. Фото: Pinterest

Волога на вікнах псує вигляд і шкодить здоров’ю. Конденсат виникає через різницю температур і надлишок вологи в кімнаті. Є кілька простих методів, щоб позбутися проблеми.

Новини.LIVE розповідають, як прибрати конденсат на вікнах

Чому з’являється конденсат на вікнах

Основні причини — різниця температур зовні та всередині, підвищена вологість і погана вентиляція. Через це волога осідає на склі краплями.

Як прибрати конденсат з вікон

Регулярно провітрюйте кімнату. Свіже повітря знижує рівень вологості.

Використовуйте осушувачі повітря. Вони швидко прибирають зайву вологу.

Не сушіть білизну в кімнаті. Це основне джерело підвищеної вологості.

Утепліть вікна. Якісні ущільнювачі та двокамерні склопакети зменшують різницю температур.

Додаткові способи боротьби з вологою

На підвіконня можна ставити ємності з сіллю чи содою — вони вбирають вологу. Також допомагають спеціальні абсорбуючі пакети, які продаються в господарських магазинах.

При дотриманні простих правил конденсат зникне, а вікна залишатимуться сухими. Це продовжить термін їх служби та зробить дім комфортним і безпечним.

