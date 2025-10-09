Видео
Компостная яма с пользой — какие культуры высаживать сверху

Компостная яма с пользой — какие культуры высаживать сверху

Дата публикации 9 октября 2025 02:45
Что посадить на компостной яме - какие овощи и культуры растут лучше всего
Созревший компост для удобрения почвы. Фото: Shutterstock

Пока компост созревает, место не стоит оставлять пустым. На нем прекрасно растут овощи, которые любят тепло и питательную почву, поэтому можно одновременно получить удобрение и урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры можно выращивать прямо на компостной яме.

Зачем высаживать растения на компосте

Компостная яма может не только созревать, но и приносить пользу уже во время этого процесса. Тепло, влага и питательные вещества создают идеальные условия для некоторых культур. Это эффективный способ использовать пространство, получив двойной результат — и удобрение, и урожай.

Лучшие культуры для посадки

  • Тыква — корневая система получает питание из компоста, а широкие листья защищают ее от пересыхания.
  • Кабачки и огурцы — дают обильный урожай даже на небольшой площади.
  • Картофель и лук — хорошо растут на теплой почве, особенно ранние сорта.

Советы агрономов

Сажать на компосте можно уже весной, когда температура стабильная. Тепло от гниения ускоряет созревание культур, поэтому первые овощи можно собрать уже в начале лета. Важно лишь не допускать пересыхания и периодически увлажнять верхний слой — тогда компост и урожай принесут максимальную пользу вашему саду.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
