Що посадити на компостній ямі - які овочі та культури ростуть найкраще

Поки компост дозріває, місце не варто залишати порожнім. На ньому чудово ростуть овочі, які люблять тепло й поживний ґрунт, тож можна одночасно отримати добриво та врожай.

Новини.LIVE розповідає, які культури можна вирощувати прямо на компостній ямі.

Навіщо висаджувати рослини на компості

Компостна яма може не лише дозрівати, а й приносити користь уже під час цього процесу. Тепло, волога та поживні речовини створюють ідеальні умови для деяких культур. Це ефективний спосіб використати простір, отримавши подвійний результат — і добриво, і врожай.

Найкращі культури для посадки

Гарбуз — коренева система отримує живлення з компосту, а широке листя захищає його від пересихання.

Кабачки та огірки — дають рясний урожай навіть на невеликій площі.

Картопля та цибуля — добре ростуть на теплому ґрунті, особливо ранні сорти.

Поради агрономів

Садити на компості можна вже навесні, коли температура стабільна. Тепло від гниття пришвидшує дозрівання культур, тому перші овочі можна зібрати вже на початку літа. Важливо лише не допускати пересихання й періодично зволожувати верхній шар — тоді компост і врожай принесуть максимальну користь вашому саду.

