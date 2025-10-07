Як восени позбутися білокрилки на городі - три перевірені способи профілактики

Білокрилка на капусті. Фото: Backyard Boss

Білокрилка — дрібний, але надзвичайно настирливий шкідник, який псує помідори, огірки, капусту та перець. Якщо не вжити заходів восени, личинки перезимують у землі й навесні швидко знищать молоді рослини.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати город і знищити білокрилку до нового сезону.

Приберіть рештки рослин

Після збору врожаю обов’язково приберіть усі залишки — саме там зимують личинки шкідників. Листя, стебла й бур’яни краще винести за межі городу та спалити, щоб не дати білокрилці шансів на виживання.

Обробіть ґрунт і поверхні

Далі слід знезаразити ґрунт і городні грядки. Для цього підійде мильний розчин або суміш відбілювача з водою (1:1). Якщо зараження сильне — використайте безпечні інсектициди, наприклад "Agito", який діє до 8 тижнів і знищує як личинок, так і дорослих комах.

Посійте озиме жито

Один із найкращих природних методів профілактики — посів озимого жита. Воно пригнічує розвиток шкідників, очищує землю й покращує її структуру. Навесні зелену масу можна переорати — вона стане натуральним добривом для майбутнього врожаю.

Не закривайте город на зиму повністю — дайте морозу "попрацювати". Промерзлий ґрунт знищує більшість личинок білокрилки. Так весною ви отримаєте здорову землю, а рослини — сильний старт без шкідників.

