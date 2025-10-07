Відео
Україна
Що робити, якщо кротон скидає листя — поради від квітникарів

Що робити, якщо кротон скидає листя — поради від квітникарів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:22
Чому кротон скидає листя - причини, як врятувати рослину, засоби від павутинного кліща
Кротон у горщику. Фото: Wisconsin Horticulture

Кротон може раптово втратити листя, навіть якщо ви ретельно за ним доглядаєте. Часто причина не в поливі, а в непомітному шкіднику, який швидко виснажує рослину.

Новини.LIVE розповідає, чому кротон скидає листя та як врятувати рослину, щоб вона знову стала пишною й здоровою.

Основна причина — павутинний кліщ

Коли в приміщенні стає сухо й тепло, особливо під час опалювального сезону, на кротоні може з’явитися павутинний кліщ. Його легко впізнати за дрібними білими чи рудими цятками на нижньому боці листка та тонкою павутинкою.

Як діяти на початковій стадії

Якщо шкідника виявлено рано, допоможуть прості народні засоби:

  • настій часнику або тютюну;
  • господарське мило;
  • настій лушпиння цибулі.

Протирайте листя кілька разів на тиждень, уникаючи потрапляння розчину в ґрунт.

Якщо кліщ поширився

При сильному зараженні використовуйте препарати Фітоверм, Актеллік, Акарин, Вертимек або Актофіт. Якщо й вони не допомагають, застосуйте Неорон чи Санмайт — вони знищують навіть яйця кліща.

Ми вже писали про те, чому орхідея скидає бутони й як змусити її знову цвісти.

Раніше пояснювали те, як висаджувати кермек розсадою.

Детальніше розповідали про те, як змусити цвісти різдвяник,

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
