Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Дім та город Чому орхідея скидає бутони й як змусити її знову цвісти

Чому орхідея скидає бутони й як змусити її знову цвісти

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:25
Що робити, якщо орхідея скидає бутони - причини та ефективні поради
Господиня доглядає орхідею. Фото: Freepik

Орхідеї часто скидають квіти після цвітіння — це природний етап, але неправильний догляд може призвести до того, що рослина надовго перестане цвісти. Є прості поради, які допоможуть відновити її красу.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно доглядати за орхідеєю, щоб вона знову зацвіла.

Читайте також:

Чому орхідея скидає квіти

Після першого цвітіння орхідея відновлюється. Це нормальний процес: рослина витрачає енергію на формування нових бутонів. У цей період не варто поспішати з обрізкою. Якщо квітконос зелений, на ньому можуть утворитися нові відгалуження. Видаляють стебло лише тоді, коли воно повністю висохло й стало коричневим.

Основні правила догляду

Щоб орхідея знову цвіла, важливо дотримуватися базових правил:

  • Пересадка. Раз на 1,5-2 роки міняйте субстрат для здорового коріння.
  • Освітлення. Мінімум 10 годин світла на добу, взимку використовуйте лампу.
  • Полив. Лише після повного висихання ґрунту; вологість має бути 50-70%. Уникайте застою води.
  • Добрива. Використовуйте підживки з калієм і фосфором. Надлишок азоту восени шкодить, бо провокує ріст пагонів замість бутонів.

Натуральне підживлення для повторного цвітіння

Квітникарі радять простий спосіб — желатинове підживлення. Для цього розчиніть 10 г желатину в склянці води й додайте у ґрунт. Важливо, щоб розчин не потрапляв на листя чи квіти. Таке підживлення стимулює формування бутонів і робить цвітіння ряснішим. Застосовувати його варто не частіше, ніж раз на 3-4 тижні.

Ми вже писали про те, як повернути красу спатифілуму за добу.

Раніше повідомлялося про те, як захистити троянди перед зимою.

Також ми пояснювали те, що робити з хризантемами восени.

рослини квіти поради орхідея домашні квіти ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
