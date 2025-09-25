Що робити, якщо орхідея скидає бутони - причини та ефективні поради

Господиня доглядає орхідею. Фото: Freepik

Орхідеї часто скидають квіти після цвітіння — це природний етап, але неправильний догляд може призвести до того, що рослина надовго перестане цвісти. Є прості поради, які допоможуть відновити її красу.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно доглядати за орхідеєю, щоб вона знову зацвіла.

Чому орхідея скидає квіти

Після першого цвітіння орхідея відновлюється. Це нормальний процес: рослина витрачає енергію на формування нових бутонів. У цей період не варто поспішати з обрізкою. Якщо квітконос зелений, на ньому можуть утворитися нові відгалуження. Видаляють стебло лише тоді, коли воно повністю висохло й стало коричневим.

Основні правила догляду

Щоб орхідея знову цвіла, важливо дотримуватися базових правил:

Пересадка. Раз на 1,5-2 роки міняйте субстрат для здорового коріння.

Раз на 1,5-2 роки міняйте субстрат для здорового коріння. Освітлення. Мінімум 10 годин світла на добу, взимку використовуйте лампу.

Мінімум 10 годин світла на добу, взимку використовуйте лампу. Полив. Лише після повного висихання ґрунту; вологість має бути 50-70%. Уникайте застою води.

Лише після повного висихання ґрунту; вологість має бути 50-70%. Уникайте застою води. Добрива. Використовуйте підживки з калієм і фосфором. Надлишок азоту восени шкодить, бо провокує ріст пагонів замість бутонів.

Натуральне підживлення для повторного цвітіння

Квітникарі радять простий спосіб — желатинове підживлення. Для цього розчиніть 10 г желатину в склянці води й додайте у ґрунт. Важливо, щоб розчин не потрапляв на листя чи квіти. Таке підживлення стимулює формування бутонів і робить цвітіння ряснішим. Застосовувати його варто не частіше, ніж раз на 3-4 тижні.

