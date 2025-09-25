Что делать, если орхидея сбрасывает бутоны - причины и эффективные советы

Хозяйка ухаживает за орхидеей. Фото: Freepik

Орхидеи часто сбрасывают цветы после цветения — это естественный этап, но неправильный уход может привести к тому, что растение надолго перестанет цвести. Есть простые советы, которые помогут восстановить его красоту.

Почему орхидея сбрасывает цветы

После первого цветения орхидея восстанавливается. Это нормальный процесс: растение тратит энергию на формирование новых бутонов. В этот период не стоит спешить с обрезкой. Если цветонос зеленый, на нем могут образоваться новые ответвления. Удаляют стебель лишь тогда, когда он полностью высох и стал коричневым.

Основные правила ухода

Чтобы орхидея снова цвела, важно придерживаться базовых правил:

Пересадка. Раз в 1,5-2 года меняйте субстрат для здоровых корней.

Раз в 1,5-2 года меняйте субстрат для здоровых корней. Освещение. Минимум 10 часов света в сутки, зимой используйте лампу.

Минимум 10 часов света в сутки, зимой используйте лампу. Полив. Только после полного высыхания почвы; влажность должна быть 50-70%. Избегайте застоя воды.

Только после полного высыхания почвы; влажность должна быть 50-70%. Избегайте застоя воды. Удобрения. Используйте подкормки с калием и фосфором. Избыток азота осенью вредит, так как провоцирует рост побегов вместо бутонов.

Натуральная подкормка для повторного цветения

Цветоводы советуют простой способ — желатиновую подкормку. Для этого растворите 10 г желатина в стакане воды и добавьте в почву. Важно, чтобы раствор не попадал на листья или цветы. Такая подкормка стимулирует формирование бутонов и делает цветение более обильным. Применять ее стоит не чаще, чем раз в 3-4 недели.

