Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Дом и огород Почему орхидея сбрасывает бутоны и как заставить ее снова цвести

Почему орхидея сбрасывает бутоны и как заставить ее снова цвести

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:25
Что делать, если орхидея сбрасывает бутоны - причины и эффективные советы
Хозяйка ухаживает за орхидеей. Фото: Freepik

Орхидеи часто сбрасывают цветы после цветения — это естественный этап, но неправильный уход может привести к тому, что растение надолго перестанет цвести. Есть простые советы, которые помогут восстановить его красоту.

Новини.LIVE делится советами, как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы она снова зацвела.

Читайте также:

Почему орхидея сбрасывает цветы

После первого цветения орхидея восстанавливается. Это нормальный процесс: растение тратит энергию на формирование новых бутонов. В этот период не стоит спешить с обрезкой. Если цветонос зеленый, на нем могут образоваться новые ответвления. Удаляют стебель лишь тогда, когда он полностью высох и стал коричневым.

Основные правила ухода

Чтобы орхидея снова цвела, важно придерживаться базовых правил:

  • Пересадка. Раз в 1,5-2 года меняйте субстрат для здоровых корней.
  • Освещение. Минимум 10 часов света в сутки, зимой используйте лампу.
  • Полив. Только после полного высыхания почвы; влажность должна быть 50-70%. Избегайте застоя воды.
  • Удобрения. Используйте подкормки с калием и фосфором. Избыток азота осенью вредит, так как провоцирует рост побегов вместо бутонов.

Натуральная подкормка для повторного цветения

Цветоводы советуют простой способ — желатиновую подкормку. Для этого растворите 10 г желатина в стакане воды и добавьте в почву. Важно, чтобы раствор не попадал на листья или цветы. Такая подкормка стимулирует формирование бутонов и делает цветение более обильным. Применять ее стоит не чаще, чем раз в 3-4 недели.

Мы уже писали о том, как вернуть красоту спатифиллуму за сутки.

Ранее сообщалось о том, как защитить розы перед зимой.

Также мы объясняли то, что делать с хризантемами осенью.

растения цветы советы орхидея домашние цветы эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
