Что делать, если орхидея сбрасывает бутоны - причины и эффективные советы

Почему орхидея сбрасывает бутоны и как заставить ее снова цвести
Орхидеи часто сбрасывают цветы после цветения — это естественный этап, но неправильный уход может привести к тому, что растение надолго перестанет цвести. Есть простые советы, которые помогут восстановить его красоту.
Почему орхидея сбрасывает цветы
Почему орхидея сбрасывает цветы
После первого цветения орхидея восстанавливается. Это нормальный процесс: растение тратит энергию на формирование новых бутонов. В этот период не стоит спешить с обрезкой. Если цветонос зеленый, на нем могут образоваться новые ответвления. Удаляют стебель лишь тогда, когда он полностью высох и стал коричневым.
Основные правила ухода
Чтобы орхидея снова цвела, важно придерживаться базовых правил:
- Пересадка. Раз в 1,5-2 года меняйте субстрат для здоровых корней.
- Освещение. Минимум 10 часов света в сутки, зимой используйте лампу.
- Полив. Только после полного высыхания почвы; влажность должна быть 50-70%. Избегайте застоя воды.
- Удобрения. Используйте подкормки с калием и фосфором. Избыток азота осенью вредит, так как провоцирует рост побегов вместо бутонов.
Натуральная подкормка для повторного цветения
Цветоводы советуют простой способ — желатиновую подкормку. Для этого растворите 10 г желатина в стакане воды и добавьте в почву. Важно, чтобы раствор не попадал на листья или цветы. Такая подкормка стимулирует формирование бутонов и делает цветение более обильным. Применять ее стоит не чаще, чем раз в 3-4 недели.
