Главная Дом и огород Что делать с хризантемами осенью, чтобы они пережили зиму

Что делать с хризантемами осенью, чтобы они пережили зиму

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:22
Как защитить хризантемы от морозов 2025 - уход осенью
Хризантемы в саду. Фото: Depositphotos

Хризантемы не все выдерживают морозы в открытом грунте. Чтобы цветы не погибли, важно правильно подготовить их к зиме — обрезать, подкормить и вовремя укрыть.

Новини.LIVE делится советами, как ухаживать за хризантемами.

Читайте также:

Зимуют ли хризантемы в открытом грунте

Не все сорта выдерживают морозы. Крупноцветковые и шаровидные виды стоит выкапывать и переносить в подвал или теплицу. Морозостойкие сорта могут зимовать на клумбе, если их правильно укрыть.

Осенний уход за хризантемами

В сентябре-октябре внесите фосфорно-калийные удобрения без азота. Регулярно поливайте кусты до заморозков, проверяйте на болезни и вредителей. В конце октября укоротите побеги до 10-15 см и разрыхлите почву.

Как правильно укрыть хризантемы на зиму

Когда температура падает ниже нуля, кусты укрывают сухими листьями, лапником или агроволокном. Важно обеспечить проветривание и защиту от лишней влаги. Для надежности материал закрепляют ветвями или камнями.

Советы садоводам для надежного укрытия

  • Делайте легкий каркас из проволоки или дуг.
  • Используйте спанбонд или лапник.
  • Оставляйте отверстия для воздуха.
  • В снежную зиму слой снега станет лучшей защитой.

Чтобы хризантемы радовали цветами и в следующем году, осенью важно не только обрезать и подкормить их, но и правильно укрыть на зиму. Такой уход осенью сохранит растения от морозов и обеспечит здоровое и обильное цветение весной.

Мы уже писали о том, почему герань не цветет.

Ранее сообщалось о том, как правильно посадить сирень осенью.

Также мы объясняли то, как пересадить пионы в сентябре.

растения цветы советы хризантемы сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
