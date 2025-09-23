Как защитить хризантемы от морозов 2025 - уход осенью

Что делать с хризантемами осенью, чтобы они пережили зиму
Хризантемы не все выдерживают морозы в открытом грунте. Чтобы цветы не погибли, важно правильно подготовить их к зиме — обрезать, подкормить и вовремя укрыть.
Новини.LIVE делится советами, как ухаживать за хризантемами.
Зимуют ли хризантемы в открытом грунте
Не все сорта выдерживают морозы. Крупноцветковые и шаровидные виды стоит выкапывать и переносить в подвал или теплицу. Морозостойкие сорта могут зимовать на клумбе, если их правильно укрыть.
Осенний уход за хризантемами
В сентябре-октябре внесите фосфорно-калийные удобрения без азота. Регулярно поливайте кусты до заморозков, проверяйте на болезни и вредителей. В конце октября укоротите побеги до 10-15 см и разрыхлите почву.
Как правильно укрыть хризантемы на зиму
Когда температура падает ниже нуля, кусты укрывают сухими листьями, лапником или агроволокном. Важно обеспечить проветривание и защиту от лишней влаги. Для надежности материал закрепляют ветвями или камнями.
Советы садоводам для надежного укрытия
- Делайте легкий каркас из проволоки или дуг.
- Используйте спанбонд или лапник.
- Оставляйте отверстия для воздуха.
- В снежную зиму слой снега станет лучшей защитой.
Чтобы хризантемы радовали цветами и в следующем году, осенью важно не только обрезать и подкормить их, но и правильно укрыть на зиму. Такой уход осенью сохранит растения от морозов и обеспечит здоровое и обильное цветение весной.
Мы уже писали о том, почему герань не цветет.
Ранее сообщалось о том, как правильно посадить сирень осенью.
Также мы объясняли то, как пересадить пионы в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!