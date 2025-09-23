Как защитить хризантемы от морозов 2025 - уход осенью

Хризантемы в саду. Фото: Depositphotos

Хризантемы не все выдерживают морозы в открытом грунте. Чтобы цветы не погибли, важно правильно подготовить их к зиме — обрезать, подкормить и вовремя укрыть.

Зимуют ли хризантемы в открытом грунте

Не все сорта выдерживают морозы. Крупноцветковые и шаровидные виды стоит выкапывать и переносить в подвал или теплицу. Морозостойкие сорта могут зимовать на клумбе, если их правильно укрыть.

Осенний уход за хризантемами

В сентябре-октябре внесите фосфорно-калийные удобрения без азота. Регулярно поливайте кусты до заморозков, проверяйте на болезни и вредителей. В конце октября укоротите побеги до 10-15 см и разрыхлите почву.

Как правильно укрыть хризантемы на зиму

Когда температура падает ниже нуля, кусты укрывают сухими листьями, лапником или агроволокном. Важно обеспечить проветривание и защиту от лишней влаги. Для надежности материал закрепляют ветвями или камнями.

Советы садоводам для надежного укрытия

Делайте легкий каркас из проволоки или дуг.

Используйте спанбонд или лапник.

Оставляйте отверстия для воздуха.

В снежную зиму слой снега станет лучшей защитой.

Чтобы хризантемы радовали цветами и в следующем году, осенью важно не только обрезать и подкормить их, но и правильно укрыть на зиму. Такой уход осенью сохранит растения от морозов и обеспечит здоровое и обильное цветение весной.

