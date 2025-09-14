Видео
Как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения

Как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:29
Осенняя посадка сирени - как высадить куст, чтобы весной он пышно зацвел
Сирень цветет в саду. Фото: Pexels

Осенью сирень лучше укореняется и быстрее приживается, ведь кусты сосредотачивают силы на корнях. Именно поэтому уже в мае она может подарить первые обильные и яркие соцветия.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно высаживать сирень осенью, чтобы она радовала красотой уже с первых теплых дней.

Читайте также:

Почему сирень сажают именно осенью

Садоводы советуют выбирать осень для посадки сирени. В этот период растение направляет энергию на развитие корней, а не побегов. Благодаря этому саженец лучше укореняется и уже следующей весной радует первыми цветами.

Садівниця доглядає бузок у саду.
Садовница ухаживает за сиренью в саду. Фото: Freepik

Как правильно высадить сирень

  • Чтобы куст прижился и рос здоровым, стоит придерживаться нескольких правил:
  • выбирайте солнечное место, защищенное от сквозняков;
  • почва должна быть нейтральной по кислотности;
  • яма для посадки — примерно 60×60 см;
  • на дно кладут дренаж, затем смесь почвы с перегноем, золой и суперфосфатом;
  • саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка поднималась над землей на 3-4 см.

Уход после посадки

После высадки сирень нуждается:

  • Обильного полива.
  • Мульчирования торфом для сохранения влаги.
  • Обрезки побегов на 2/3, чтобы сформировать крепкую крону.
Бузок у вазі на столі.
Сирень в вазе на столе. Фото: Pinterest

При правильном уходе пышное цветение появится уже в мае, а через несколько лет куст станет неприхотливым украшением сада.

Мы уже писали о том, как пересадить пионы в сентябре.

Ранее объясняли, почему герань не цветет.

Подробнее рассказывали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.

Мы сообщали, как продлить цветение бархатцев.

Интересно будет также узнать о том, когда лучше всего сажать нарциссы.

растения советы сад сирень кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
