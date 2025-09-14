Осенняя посадка сирени - как высадить куст, чтобы весной он пышно зацвел

Сирень цветет в саду. Фото: Pexels

Осенью сирень лучше укореняется и быстрее приживается, ведь кусты сосредотачивают силы на корнях. Именно поэтому уже в мае она может подарить первые обильные и яркие соцветия.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно высаживать сирень осенью, чтобы она радовала красотой уже с первых теплых дней.

Реклама

Читайте также:

Почему сирень сажают именно осенью

Садоводы советуют выбирать осень для посадки сирени. В этот период растение направляет энергию на развитие корней, а не побегов. Благодаря этому саженец лучше укореняется и уже следующей весной радует первыми цветами.

Садовница ухаживает за сиренью в саду. Фото: Freepik

Как правильно высадить сирень

Чтобы куст прижился и рос здоровым, стоит придерживаться нескольких правил:

выбирайте солнечное место, защищенное от сквозняков;

почва должна быть нейтральной по кислотности;

яма для посадки — примерно 60×60 см;

на дно кладут дренаж, затем смесь почвы с перегноем, золой и суперфосфатом;

саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка поднималась над землей на 3-4 см.

Уход после посадки

После высадки сирень нуждается:

Обильного полива.

Мульчирования торфом для сохранения влаги.

Обрезки побегов на 2/3, чтобы сформировать крепкую крону.

Сирень в вазе на столе. Фото: Pinterest

При правильном уходе пышное цветение появится уже в мае, а через несколько лет куст станет неприхотливым украшением сада.

Мы уже писали о том, как пересадить пионы в сентябре.

Ранее объясняли, почему герань не цветет.

Подробнее рассказывали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.

Мы сообщали, как продлить цветение бархатцев.

Интересно будет также узнать о том, когда лучше всего сажать нарциссы.