Осенняя посадка сирени - как высадить куст, чтобы весной он пышно зацвел

Как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения
Осенью сирень лучше укореняется и быстрее приживается, ведь кусты сосредотачивают силы на корнях. Именно поэтому уже в мае она может подарить первые обильные и яркие соцветия.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно высаживать сирень осенью, чтобы она радовала красотой уже с первых теплых дней.
Почему сирень сажают именно осенью
Садоводы советуют выбирать осень для посадки сирени. В этот период растение направляет энергию на развитие корней, а не побегов. Благодаря этому саженец лучше укореняется и уже следующей весной радует первыми цветами.
Как правильно высадить сирень
- Чтобы куст прижился и рос здоровым, стоит придерживаться нескольких правил:
- выбирайте солнечное место, защищенное от сквозняков;
- почва должна быть нейтральной по кислотности;
- яма для посадки — примерно 60×60 см;
- на дно кладут дренаж, затем смесь почвы с перегноем, золой и суперфосфатом;
- саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка поднималась над землей на 3-4 см.
Уход после посадки
После высадки сирень нуждается:
- Обильного полива.
- Мульчирования торфом для сохранения влаги.
- Обрезки побегов на 2/3, чтобы сформировать крепкую крону.
При правильном уходе пышное цветение появится уже в мае, а через несколько лет куст станет неприхотливым украшением сада.
