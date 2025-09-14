Відео
Як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння

Як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 09:29
Осіння посадка бузку - як висадити кущ, щоб навесні він пишно зацвів
Бузок цвіте в саду. Фото: Pexels

Восени бузок краще вкорінюється та швидше приживається, адже кущі зосереджують сили на коренях. Саме тому вже у травні він може подарувати перші рясні та яскраві суцвіття.

Новини.LIVE розповідає, як правильно висаджувати бузок восени, щоб він радував красою вже з перших теплих днів.

Читайте також:

Чому бузок садять саме восени

Садівники радять обирати осінь для посадки бузку. У цей період рослина спрямовує енергію на розвиток коренів, а не пагонів. Завдяки цьому саджанець краще вкорінюється і вже наступної весни радує першими квітами.

Садівниця доглядає бузок у саду.
Садівниця доглядає бузок у саду. Фото: Freepik

Як правильно висадити бузок

  • Щоб кущ прижився та ріс здоровим, варто дотримуватися кількох правил:
  • обирайте сонячне місце, захищене від протягів;
  • ґрунт має бути нейтральним за кислотністю;
  • яма для посадки — приблизно 60×60 см;
  • на дно кладуть дренаж, потім суміш ґрунту з перегноєм, золою та суперфосфатом;
  • саджанець встановлюють так, щоб коренева шийка підійматися над землею на 3-4 см.

Догляд після посадки

Після висадки бузок потребує:

  • Рясного поливу.
  • Мульчування торфом для збереження вологи.
  • Обрізки пагонів на 2/3, щоб сформувати міцну крону.
Бузок у вазі на столі.
Бузок у вазі на столі. Фото: Pinterest

За правильного догляду пишне цвітіння з’явиться вже у травні, а через кілька років кущ стане невибагливою окрасою саду.

Ми вже писали про те, як пересадити півонії у вересні.

Раніше пояснювали те, чому герань не цвіте.

Детальніше розповідали про те, коли краще садити тюльпани восени.

Ми повідомляли про те, як продовжити цвітіння чорнобривців.

Цікаво буде також дізнатися про те, коли найкраще садити нарциси.

рослини поради сад бузок кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
