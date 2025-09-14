Осіння посадка бузку - як висадити кущ, щоб навесні він пишно зацвів

Бузок цвіте в саду. Фото: Pexels

Восени бузок краще вкорінюється та швидше приживається, адже кущі зосереджують сили на коренях. Саме тому вже у травні він може подарувати перші рясні та яскраві суцвіття.

Новини.LIVE розповідає, як правильно висаджувати бузок восени, щоб він радував красою вже з перших теплих днів.

Чому бузок садять саме восени

Садівники радять обирати осінь для посадки бузку. У цей період рослина спрямовує енергію на розвиток коренів, а не пагонів. Завдяки цьому саджанець краще вкорінюється і вже наступної весни радує першими квітами.

Садівниця доглядає бузок у саду. Фото: Freepik

Як правильно висадити бузок

Щоб кущ прижився та ріс здоровим, варто дотримуватися кількох правил:

обирайте сонячне місце, захищене від протягів;

ґрунт має бути нейтральним за кислотністю;

яма для посадки — приблизно 60×60 см;

на дно кладуть дренаж, потім суміш ґрунту з перегноєм, золою та суперфосфатом;

саджанець встановлюють так, щоб коренева шийка підійматися над землею на 3-4 см.

Догляд після посадки

Після висадки бузок потребує:

Рясного поливу.

Мульчування торфом для збереження вологи.

Обрізки пагонів на 2/3, щоб сформувати міцну крону.

Бузок у вазі на столі. Фото: Pinterest

За правильного догляду пишне цвітіння з’явиться вже у травні, а через кілька років кущ стане невибагливою окрасою саду.

