Як захистити хризантеми від морозів 2025 - догляд восени

Хризантеми не всі витримують морози у відкритому ґрунті. Щоб квіти не загинули, важливо правильно підготувати їх до зими — обрізати, підживити й вчасно вкрити.

Чи зимують хризантеми у відкритому ґрунті

Не всі сорти витримують морози. Великоквіткові та кулясті види варто викопувати і переносити у підвал чи теплицю. Морозостійкі сорти можуть зимувати на клумбі, якщо їх правильно укрити.

Осінній догляд за хризантемами

У вересні-жовтні внесіть фосфорно-калійні добрива без азоту. Регулярно поливайте кущі до заморозків, перевіряйте на хвороби й шкідників. Наприкінці жовтня укоротіть пагони до 10-15 см і розпушіть ґрунт.

Як правильно вкрити хризантеми на зиму

Коли температура падає нижче нуля, кущі вкривають сухим листям, лапником або агроволокном. Важливо забезпечити провітрювання та захист від зайвої вологи. Для надійності матеріал закріплюють гілками чи камінням.

Поради садівникам для надійного укриття

Робіть легкий каркас із дроту чи дуг.

Використовуйте спанбонд або лапник.

Залишайте отвори для повітря.

У сніжну зиму шар снігу стане найкращим захистом.

Щоб хризантеми тішили квітами й наступного року, восени важливо не тільки обрізати та підживити їх, а й правильно вкрити на зиму. Такий догляд восени збереже рослини від морозів і забезпечить здорове та рясне цвітіння навесні.

