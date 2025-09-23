Відео
Україна
Головна Дім та город Як висаджувати кермек розсадою — поради для садівників

Як висаджувати кермек розсадою — поради для садівників

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 07:32
Коли і як висаджувати кермек у відкритий ґрунт — правила догляду
Яскраві квіти, які зберігають декоративність навіть після зрізу. Фото: iStockphoto

Кермек — це сухоцвіт, який зберігає колір у вазі роками. Щоб рослина рясно цвіла в саду, важливо правильно висадити її у відкритий ґрунт і дотримуватися простих правил догляду.

Новини.LIVE ділиться порадами, як і коли висаджувати кермек розсадою у відкритий ґрунт.

Читайте також:

Коли висаджувати кермек

Розсаду переносять у сад на початку травня, коли мине загроза весняних заморозків. Саме в цей період рослина швидко приживається.

Де краще садити кермек

  • Оберіть сонячну ділянку.
  • Найкращий ґрунт — легкий, піщаний.
  • Якщо земля бідна, варто внести добрива перед висадкою.

Як висаджувати розсаду

  • Садіть кермек разом із ґрунтом, у якому він проростав.
  • Відстань між рослинами — близько 35 см.
  • Поливайте підсоленою водою для кращого розвитку.

За правильного догляду кермек почне квітнути вже у липні й тішитиме сад своїми яскравими суцвіттями до жовтня.

Висаджування кермеку розсадою у відкритий ґрунт навесні — запорука рясного й тривалого цвітіння. Ця рослина стане окрасою саду та подарує сухоцвіти, які збережуть красу на багато років.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
