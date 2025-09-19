Які рослини не можна садити біля троянд - список із 8 небезпечних сусідів у саду

Кущ троянд із рясним цвітінням біля будинку. Фото: Pinterest

Троянди можуть втратити красу й здоров’я через невдалих "сусідів". Деякі рослини виснажують ґрунт, затінюють кущі або переносять небезпечні хвороби.

Новини.LIVE розповідають, які саме рослини небажано висаджувати поряд із трояндами, аби уникнути проблем у саду.

Чому важливо підбирати сусідів

Троянди вимогливі до умов вирощування. Надмірна вологість, дефіцит сонця чи зараження грибковими хворобами можуть суттєво послабити кущі. Саме тому важливо обирати для них сумісні рослини.

Дівчина доглядає за трояндами в саду. Фото: Shutterstock

Вісім рослин, небезпечних для троянд

Бузок. Потужні корені забирають поживні речовини й воду, а борошниста роса може поширюватися на троянди.

Потужні корені забирають поживні речовини й воду, а борошниста роса може поширюватися на троянди. Левкої. Схильні до грибкових інфекцій, які легко передаються сусіднім квітам.

Схильні до грибкових інфекцій, які легко передаються сусіднім квітам. Картопля, помідори та перець. Переносять вертицильозне в’янення, приваблюють попелицю й кліщів.

Переносять вертицильозне в’янення, приваблюють попелицю й кліщів. Мальви. Часто уражаються іржею, що небезпечно й для троянд.

Часто уражаються іржею, що небезпечно й для троянд. Леопардова лапка. Утримує вологу та створює затінок, провокуючи чорну плямистість.

Утримує вологу та створює затінок, провокуючи чорну плямистість. М’ята. Агресивно розростається й пригнічує інші культури, а також відлякує запилювачів.

Агресивно розростається й пригнічує інші культури, а також відлякує запилювачів. Ранкова слава (іпомея). Оплітає стебла троянд і відбирає поживні речовини.

Оплітає стебла троянд і відбирає поживні речовини. Повзуча Дженні. Утворює щільні килими, що заважають кореням дихати та підвищують вологість.

Рожеві мальви, що рясно цвітуть у саду. Фото: Pinterest

Що садити поруч із трояндами

Експерти радять висаджувати біля троянд часник, цибулю та цибулю-шніт. Вони:

відлякують попелицю та павутинного кліща,

захищають від грибкових інфекцій,

посилюють аромат бутонів.

Правильний вибір сусідів допоможе трояндам залишатися здоровими й цвісти пишно. Уникайте небезпечних рослин, і ваш сад завжди виглядатиме розкішно.

