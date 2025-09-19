Какие растения нельзя сажать возле роз - список из 8 опасных соседей в саду

Куст роз с обильным цветением возле дома. Фото: Pinterest

Розы могут потерять красоту и здоровье из-за неудачных "соседей". Некоторые растения истощают почву, затеняют кусты или переносят опасные болезни.

Новини.LIVE рассказывают, какие именно растения нежелательно высаживать рядом с розами, чтобы избежать проблем в саду.

Почему важно подбирать соседей

Розы требовательны к условиям выращивания. Чрезмерная влажность, дефицит солнца или заражение грибковыми болезнями могут существенно ослабить кусты. Именно поэтому важно выбирать для них совместимые растения.

Девушка ухаживает за розами в саду. Фото: Shutterstock

Восемь растений, опасных для роз

Сирень. Мощные корни забирают питательные вещества и воду, а мучнистая роса может распространяться на розы.

Мощные корни забирают питательные вещества и воду, а мучнистая роса может распространяться на розы. Левкои. Подвержены грибковым инфекциям, которые легко передаются соседним цветам.

Подвержены грибковым инфекциям, которые легко передаются соседним цветам. Картофель, помидоры и перец. Переносят вертициллезное увядание, привлекают тлю и клещей.

Переносят вертициллезное увядание, привлекают тлю и клещей. Мальвы. Часто поражаются ржавчиной, что опасно и для роз.

Часто поражаются ржавчиной, что опасно и для роз. Леопардовая лапка. Удерживает влагу и создает тень, провоцируя черную пятнистость.

Удерживает влагу и создает тень, провоцируя черную пятнистость. Мята. Агрессивно разрастается и угнетает другие культуры, а также отпугивает опылителей.

Агрессивно разрастается и угнетает другие культуры, а также отпугивает опылителей. Утренняя слава (ипомея). Оплетает стебли роз и отбирает питательные вещества.

Оплетает стебли роз и отбирает питательные вещества. Ползучая Дженни. Образует плотные ковры, мешающие корням дышать и повышающие влажность.

Розовые мальвы, обильно цветущие в саду. Фото: Pinterest

Что сажать рядом с розами

Эксперты советуют высаживать возле роз чеснок, лук и лук-шнитт. Они:

отпугивают тлю и паутинного клеща,

защищают от грибковых инфекций,

усиливают аромат бутонов.

Правильный выбор соседей поможет розам оставаться здоровыми и цвести пышно. Избегайте опасных растений, и ваш сад всегда будет выглядеть роскошно.

