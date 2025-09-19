Видео
Главная Дом и огород Что нельзя сажать возле роз — восемь опасных соседей

Что нельзя сажать возле роз — восемь опасных соседей

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:21
Какие растения нельзя сажать возле роз - список из 8 опасных соседей в саду
Куст роз с обильным цветением возле дома. Фото: Pinterest

Розы могут потерять красоту и здоровье из-за неудачных "соседей". Некоторые растения истощают почву, затеняют кусты или переносят опасные болезни.

Новини.LIVE рассказывают, какие именно растения нежелательно высаживать рядом с розами, чтобы избежать проблем в саду.

Читайте также:

Почему важно подбирать соседей

Розы требовательны к условиям выращивания. Чрезмерная влажность, дефицит солнца или заражение грибковыми болезнями могут существенно ослабить кусты. Именно поэтому важно выбирать для них совместимые растения.

Дівчина доглядає за трояндами в саду.
Девушка ухаживает за розами в саду. Фото: Shutterstock

Восемь растений, опасных для роз

  • Сирень. Мощные корни забирают питательные вещества и воду, а мучнистая роса может распространяться на розы.
  • Левкои. Подвержены грибковым инфекциям, которые легко передаются соседним цветам.
  • Картофель, помидоры и перец. Переносят вертициллезное увядание, привлекают тлю и клещей.
  • Мальвы. Часто поражаются ржавчиной, что опасно и для роз.
  • Леопардовая лапка. Удерживает влагу и создает тень, провоцируя черную пятнистость.
  • Мята. Агрессивно разрастается и угнетает другие культуры, а также отпугивает опылителей.
  • Утренняя слава (ипомея). Оплетает стебли роз и отбирает питательные вещества.
  • Ползучая Дженни. Образует плотные ковры, мешающие корням дышать и повышающие влажность.
Рожеві мальви, що рясно цвітуть у саду.
Розовые мальвы, обильно цветущие в саду. Фото: Pinterest

Что сажать рядом с розами

Эксперты советуют высаживать возле роз чеснок, лук и лук-шнитт. Они:

  • отпугивают тлю и паутинного клеща,
  • защищают от грибковых инфекций,
  • усиливают аромат бутонов.

Правильный выбор соседей поможет розам оставаться здоровыми и цвести пышно. Избегайте опасных растений, и ваш сад всегда будет выглядеть роскошно.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
