Какие растения нельзя сажать возле роз - список из 8 опасных соседей в саду

Что нельзя сажать возле роз — восемь опасных соседей
Розы могут потерять красоту и здоровье из-за неудачных "соседей". Некоторые растения истощают почву, затеняют кусты или переносят опасные болезни.
Новини.LIVE рассказывают, какие именно растения нежелательно высаживать рядом с розами, чтобы избежать проблем в саду.
Почему важно подбирать соседей
Розы требовательны к условиям выращивания. Чрезмерная влажность, дефицит солнца или заражение грибковыми болезнями могут существенно ослабить кусты. Именно поэтому важно выбирать для них совместимые растения.
Восемь растений, опасных для роз
- Сирень. Мощные корни забирают питательные вещества и воду, а мучнистая роса может распространяться на розы.
- Левкои. Подвержены грибковым инфекциям, которые легко передаются соседним цветам.
- Картофель, помидоры и перец. Переносят вертициллезное увядание, привлекают тлю и клещей.
- Мальвы. Часто поражаются ржавчиной, что опасно и для роз.
- Леопардовая лапка. Удерживает влагу и создает тень, провоцируя черную пятнистость.
- Мята. Агрессивно разрастается и угнетает другие культуры, а также отпугивает опылителей.
- Утренняя слава (ипомея). Оплетает стебли роз и отбирает питательные вещества.
- Ползучая Дженни. Образует плотные ковры, мешающие корням дышать и повышающие влажность.
Что сажать рядом с розами
Эксперты советуют высаживать возле роз чеснок, лук и лук-шнитт. Они:
- отпугивают тлю и паутинного клеща,
- защищают от грибковых инфекций,
- усиливают аромат бутонов.
Правильный выбор соседей поможет розам оставаться здоровыми и цвести пышно. Избегайте опасных растений, и ваш сад всегда будет выглядеть роскошно.
Напомним, мы писали о том, что посадить возле окна.
Ранее мы рассказывали о том, что посадить на даче в сентябре.
Также мы объясняли то, что посадить возле беседки.
В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как правильно посадить сирень осенью.
Стоит также упомянуть, что мы писали о том, что посадить, чтобы тля исчезла навсегда.
Читайте Новини.LIVE!