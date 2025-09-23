Видео
Как высаживать кермек рассадой — советы для садоводов

Как высаживать кермек рассадой — советы для садоводов

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 07:32
Когда и как высаживать кермек в открытый грунт — правила ухода
Яркие цветы, которые сохраняют декоративность даже после среза. Фото: iStockphoto

Кермек — это сухоцвет, который сохраняет цвет в вазе годами. Чтобы растение обильно цвело в саду, важно правильно высадить его в открытый грунт и соблюдать простые правила ухода.

Новини.LIVE делится советами, как и когда высаживать кермек рассадой в открытый грунт.

Читайте также:

Когда высаживать кермек

Рассаду переносят в сад в начале мая, когда минует угроза весенних заморозков. Именно в этот период растение быстро приживается.

Где лучше сажать кермек

  • Выберите солнечный участок.
  • Лучшая почва — легкая, песчаная.
  • Если земля бедная, стоит внести удобрения перед высадкой.

Как высаживать рассаду

  • Сажайте кермек вместе с почвой, в которой он прорастал.
  • Расстояние между растениями — около 35 см.
  • Поливайте подсоленной водой для лучшего развития.

При правильном уходе кермек начнет цвести уже в июле и будет радовать сад своими яркими соцветиями до октября.

Высадка кермека рассадой в открытый грунт весной — залог обильного и продолжительного цветения. Это растение станет украшением сада и подарит сухоцветы, которые сохранят красоту на многие годы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
