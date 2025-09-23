Когда и как высаживать кермек в открытый грунт — правила ухода

Как высаживать кермек рассадой — советы для садоводов
Кермек — это сухоцвет, который сохраняет цвет в вазе годами. Чтобы растение обильно цвело в саду, важно правильно высадить его в открытый грунт и соблюдать простые правила ухода.
Новини.LIVE делится советами, как и когда высаживать кермек рассадой в открытый грунт.
Когда высаживать кермек
Рассаду переносят в сад в начале мая, когда минует угроза весенних заморозков. Именно в этот период растение быстро приживается.
Где лучше сажать кермек
- Выберите солнечный участок.
- Лучшая почва — легкая, песчаная.
- Если земля бедная, стоит внести удобрения перед высадкой.
Как высаживать рассаду
- Сажайте кермек вместе с почвой, в которой он прорастал.
- Расстояние между растениями — около 35 см.
- Поливайте подсоленной водой для лучшего развития.
При правильном уходе кермек начнет цвести уже в июле и будет радовать сад своими яркими соцветиями до октября.
Высадка кермека рассадой в открытый грунт весной — залог обильного и продолжительного цветения. Это растение станет украшением сада и подарит сухоцветы, которые сохранят красоту на многие годы.
