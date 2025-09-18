Пересадка магнолии осенью - когда и как правильно пересадить дерево на новое место

Цветущая магнолия с нежно-розовыми лепестками в весеннем саду. Фото: Freepik

Осень — лучшее время для пересадки молодых магнолий. Дерево в возрасте до двух лет легко переносит выкапывание и быстрее адаптируется на новом месте. Важно лишь правильно подготовить яму и защитить корни.

Новини.LIVE делится советами садоводов, как безопасно пересадить магнолию осенью и обеспечить ее успешное укоренение.

Почему пересаживать магнолию лучше осенью

Магнолия — декоративное дерево с нежными корнями. Пересадку стоит делать именно осенью, когда растение входит в период покоя. Лучше всего выкапывание переносят деревья в возрасте до двух лет. Если же магнолия уже достигла человеческого роста, риск неудачной пересадки значительно возрастает.

Садовник высаживает магнолию возле дома. Фото: Freepik

Подготовка магнолии к пересадке

Перед процедурой магнолию нужно хорошо полить, можно добавить жидкое удобрение. Далее:

осторожно отгрести землю до корневой шейки;

обкопать ствол на расстоянии от 30 см;

стараться сохранить корни с комом земли, не отряхивая их.

Пересадка магнолии на новое место

Переместите дерево вместе с землей с помощью тачки. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить весь корень. После высадки обязательно обильно полейте и установите две опоры для фиксации. Они помогут дереву удержаться, пока оно снова не укоренится.

Полезные советы

Если часть корней повреждена, можно подрезать несколько веток для снижения потребности во влаге.

При пересадке взрослых деревьев нужна помощь нескольких человек или техники, но гарантии укоренения нет.

Чтобы магнолия быстрее прижилась, стоит избегать пересадки в жаркие или слишком дождливые дни.

Цветы магнолии в саду. Фото: Depositphotos

Что еще стоит учесть

Сроки пересадки. Оптимальное время — конец сентября — октябрь, до наступления устойчивых морозов.

Почва. Магнолия любит рыхлый и кисловатый субстрат. Если земля глинистая, добавьте торф или песок.

Место для высадки. Магнолия любит солнечные участки без сквозняков. Если посадить ее в тени или на открытом ветру — дерево может плохо расти.

Мульчирование. После пересадки замульчируйте приствольный круг торфом или корой слоем в 5-7 см.

Полив. В течение первого месяца поддерживайте почву влажной, избегая застоя воды.

Чего избегать. Не пересаживайте магнолию в ноябре-декабре, потому что дерево не успеет укорениться.

