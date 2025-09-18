Пересадка магнолии осенью - когда и как правильно пересадить дерево на новое место

Как пересадить магнолию осенью — советы, чтобы дерево прижилось
Осень — лучшее время для пересадки молодых магнолий. Дерево в возрасте до двух лет легко переносит выкапывание и быстрее адаптируется на новом месте. Важно лишь правильно подготовить яму и защитить корни.
Новини.LIVE делится советами садоводов, как безопасно пересадить магнолию осенью и обеспечить ее успешное укоренение.
Почему пересаживать магнолию лучше осенью
Магнолия — декоративное дерево с нежными корнями. Пересадку стоит делать именно осенью, когда растение входит в период покоя. Лучше всего выкапывание переносят деревья в возрасте до двух лет. Если же магнолия уже достигла человеческого роста, риск неудачной пересадки значительно возрастает.
Подготовка магнолии к пересадке
Перед процедурой магнолию нужно хорошо полить, можно добавить жидкое удобрение. Далее:
- осторожно отгрести землю до корневой шейки;
- обкопать ствол на расстоянии от 30 см;
- стараться сохранить корни с комом земли, не отряхивая их.
Пересадка магнолии на новое место
Переместите дерево вместе с землей с помощью тачки. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить весь корень. После высадки обязательно обильно полейте и установите две опоры для фиксации. Они помогут дереву удержаться, пока оно снова не укоренится.
Полезные советы
- Если часть корней повреждена, можно подрезать несколько веток для снижения потребности во влаге.
- При пересадке взрослых деревьев нужна помощь нескольких человек или техники, но гарантии укоренения нет.
- Чтобы магнолия быстрее прижилась, стоит избегать пересадки в жаркие или слишком дождливые дни.
Что еще стоит учесть
- Сроки пересадки. Оптимальное время — конец сентября — октябрь, до наступления устойчивых морозов.
- Почва. Магнолия любит рыхлый и кисловатый субстрат. Если земля глинистая, добавьте торф или песок.
- Место для высадки. Магнолия любит солнечные участки без сквозняков. Если посадить ее в тени или на открытом ветру — дерево может плохо расти.
- Мульчирование. После пересадки замульчируйте приствольный круг торфом или корой слоем в 5-7 см.
- Полив. В течение первого месяца поддерживайте почву влажной, избегая застоя воды.
- Чего избегать. Не пересаживайте магнолию в ноябре-декабре, потому что дерево не успеет укорениться.
