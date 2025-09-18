Пересадка магнолії восени - коли і як правильно пересадити дерево на нове місце

Квітуча магнолія з ніжно-рожевими пелюстками у весняному саду. Фото: Freepik

Осінь — найкращий час для пересадки молодих магнолій. Дерево віком до двох років легко переносить викопування та швидше адаптується на новому місці. Важливо лише правильно підготувати яму та захистити коріння.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників, як безпечно пересадити магнолію восени й забезпечити її успішне вкорінення.

Чому пересаджувати магнолію краще восени

Магнолія — декоративне дерево з ніжним корінням. Пересадку варто робити саме восени, коли рослина входить у період спокою. Найкраще викопування переносять дерева віком до двох років. Якщо ж магнолія вже досягла людського зросту, ризик невдалого пересаджування значно зростає.

Садівник висаджує магнолію біля дому. Фото: Freepik

Підготовка магнолії до пересадки

Перед процедурою магнолію потрібно добре полити, можна додати рідке добриво. Далі:

обережно відгорнути землю до кореневої шийки;

обкопати стовбур на відстані від 30 см;

намагатися зберегти корені з грудкою землі, не обтрушуючи їх.

Пересадка магнолії на нове місце

Перемістіть дерево разом із землею за допомогою тачки. Посадкова яма має бути достатньо глибокою, щоб вмістити весь корінь. Після висадки обов’язково рясно полийте й встановіть дві опори для фіксації. Вони допоможуть дереву втриматися, доки воно знову не вкоріниться.

Корисні поради

Якщо частина коренів пошкоджена, можна підрізати кілька гілок для зниження потреби у волозі.

При пересадці дорослих дерев потрібна допомога кількох людей чи техніки, але гарантії вкорінення немає.

Щоб магнолія швидше прижилася, варто уникати пересадки у спекотні або занадто дощові дні.

Квіти магнолії у саду. Фото: Depositphotos

Що ще варто врахувати

Терміни. Оптимальний час — кінець вересня – жовтень, до настання стійких морозів.

Оптимальний час — кінець вересня – жовтень, до настання стійких морозів. Ґрунт. Магнолія любить пухкий і кислуватий субстрат. Якщо земля глиниста, додайте торф або пісок.

Магнолія любить пухкий і кислуватий субстрат. Якщо земля глиниста, додайте торф або пісок. Місце для висадки. Магнолія любить сонячні ділянки без протягів. Якщо посадити її у тіні або на відкритому вітрі — дерево може погано рости.

Магнолія любить сонячні ділянки без протягів. Якщо посадити її у тіні або на відкритому вітрі — дерево може погано рости. Мульчування. Після пересадки замульчуйте пристовбурне коло торфом чи корою шаром у 5-7 см.

Після пересадки замульчуйте пристовбурне коло торфом чи корою шаром у 5-7 см. Полив. Протягом першого місяця підтримуйте ґрунт вологим, уникаючи застою води.

Протягом першого місяця підтримуйте ґрунт вологим, уникаючи застою води. Чого уникати. Не пересаджуйте магнолію в листопаді–грудні, бо дерево не встигне укорінитися.

