Почему кротон сбрасывает листья - причины, как спасти растение, средства от паутинного клеща

Что делать, если кротон сбрасывает листья — советы от цветоводов
Кротон может внезапно потерять листья, даже если вы тщательно за ним ухаживаете. Часто причина не в поливе, а в незаметном вредителе, который быстро истощает растение.
Новини.LIVE рассказывает, почему кротон сбрасывает листья и как спасти растение, чтобы оно снова стало пышным и здоровым.
Основная причина — паутинный клещ
Когда в помещении становится сухо и тепло, особенно во время отопительного сезона, на кротоне может появиться паутинный клещ. Его легко узнать по мелким белым или рыжим пятнышкам на нижней стороне листа и тонкой паутинке.
Как действовать на начальной стадии
Если вредитель обнаружен рано, помогут простые народные средства:
- настой чеснока или табака;
- хозяйственное мыло;
- настой луковой шелухи.
Протирайте листья несколько раз в неделю, избегая попадания раствора в почву.
Если клещ распространился
При сильном заражении используйте препараты Фитоверм, Актеллик, Акарин, Вертимек или Актофит. Если и они не помогают, примените Неорон или Санмайт — они уничтожают даже яйца клеща.
