Почему кротон сбрасывает листья - причины, как спасти растение, средства от паутинного клеща

Кротон может внезапно потерять листья, даже если вы тщательно за ним ухаживаете. Часто причина не в поливе, а в незаметном вредителе, который быстро истощает растение.

Новини.LIVE рассказывает, почему кротон сбрасывает листья и как спасти растение, чтобы оно снова стало пышным и здоровым.

Основная причина — паутинный клещ

Когда в помещении становится сухо и тепло, особенно во время отопительного сезона, на кротоне может появиться паутинный клещ. Его легко узнать по мелким белым или рыжим пятнышкам на нижней стороне листа и тонкой паутинке.

Как действовать на начальной стадии

Если вредитель обнаружен рано, помогут простые народные средства:

настой чеснока или табака;

хозяйственное мыло;

настой луковой шелухи.

Протирайте листья несколько раз в неделю, избегая попадания раствора в почву.

Если клещ распространился

При сильном заражении используйте препараты Фитоверм, Актеллик, Акарин, Вертимек или Актофит. Если и они не помогают, примените Неорон или Санмайт — они уничтожают даже яйца клеща.

