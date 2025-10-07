Видео
Україна
Что делать, если кротон сбрасывает листья — советы от цветоводов

Что делать, если кротон сбрасывает листья — советы от цветоводов

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:22
Почему кротон сбрасывает листья - причины, как спасти растение, средства от паутинного клеща
Кротон в горшке. Фото: Wisconsin Horticulture

Кротон может внезапно потерять листья, даже если вы тщательно за ним ухаживаете. Часто причина не в поливе, а в незаметном вредителе, который быстро истощает растение.

Новини.LIVE рассказывает, почему кротон сбрасывает листья и как спасти растение, чтобы оно снова стало пышным и здоровым.

Читайте также:

Основная причина — паутинный клещ

Когда в помещении становится сухо и тепло, особенно во время отопительного сезона, на кротоне может появиться паутинный клещ. Его легко узнать по мелким белым или рыжим пятнышкам на нижней стороне листа и тонкой паутинке.

Как действовать на начальной стадии

Если вредитель обнаружен рано, помогут простые народные средства:

  • настой чеснока или табака;
  • хозяйственное мыло;
  • настой луковой шелухи.

Протирайте листья несколько раз в неделю, избегая попадания раствора в почву.

Если клещ распространился

При сильном заражении используйте препараты Фитоверм, Актеллик, Акарин, Вертимек или Актофит. Если и они не помогают, примените Неорон или Санмайт — они уничтожают даже яйца клеща.

Мы уже писали о том, почему орхидея сбрасывает бутоны и как заставить ее снова цвести.

Ранее объясняли то, как высаживать кермек рассадой.

Подробнее рассказывали о том, как заставить цвести рождественник,

растения цветы советы сад дом эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
