Почему не цветут фиалки в домашних условиях - шесть причин и советы по уходу

Фиалки на окне. Фото: Pinterest

Фиалки часто перестают цвести в домашних условиях из-за неправильного ухода. Узнайте основные причины и способы решения проблемы, чтобы ваши цветы снова расцвели.

Новини.LIVE делится советами, как вернуть фиалкам пышное цветение.

Реклама

Читайте также:

Почему фиалки не цветут дома

Фиалки — одни из самых популярных комнатных растений, но для их цветения в домашних условиях нужны правильные условия. Даже небольшие ошибки в уходе сразу сказываются на растении и могут привести к остановке образования бутонов.

Основные причины отсутствия цветения

Неправильный полив — избыток или недостаток влаги вредит корням.

— избыток или недостаток влаги вредит корням. Недостаточный свет — без естественного освещения бутоны не формируются.

— без естественного освещения бутоны не формируются. Температурный режим — фиалкам нужны +18...+20 °С.

— фиалкам нужны +18...+20 °С. Неправильный грунт — плотная земля не пропускает воздух.

— плотная земля не пропускает воздух. Отсутствие пересадки — старый грунт теряет питательные вещества.

— старый грунт теряет питательные вещества. Болезни и вредители — ослабляют растение и останавливают развитие.

Как заставить фиалки цвести

Поливайте умеренно водой комнатной температуры.

Поставьте вазон в хорошо освещенное место без прямых лучей.

Поддерживайте стабильную температуру.

Используйте рыхлую и питательную почву.

Пересаживайте цветы раз в 2-3 года.

Проверяйте наличие вредителей и вовремя лечите.

Регулярный и правильный уход поможет фиалкам в домашних условиях цвести обильно и продолжительно, сохранять яркость бутонов и дарить уют вашему дому круглый год.

Мы уже рассказывали о том, как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

Ранее объясняли то, как высаживать кермек рассадой.

Интересно будет также узнать о том, как ухаживать за астильбой осенью.