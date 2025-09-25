Как вырастить декоративный мак в саду - посадка и уход за цветком

Многолетний декоративный мак в саду. Фото: Pixabay

Декоративный мак — яркое украшение клумбы, цветущее несколько лет подряд. В срезанном виде он долго не стоит, поэтому лучше всего любоваться его красотой именно в цветнике. Растение неприхотливо в уходе, главное — правильно подобрать место и почву.

Новини.LIVE делится советами как вырастить многолетний мак и ухаживать за ним со ссылкой на YouTube-канал "Magic of Plants".

Реклама

Читайте также:

Почему стоит выращивать мак

Многолетний мак украшает клумбу яркими цветами, похожими на огоньки. Он может расти на одном месте до 6 лет, не теряя декоративности. Растение неприхотливое, устойчивое к засухе и холодам, поэтому хорошо подходит даже новичкам в садоводстве.

Как сажать декоративный мак

Выберите рыхлую почву без застоя влаги.

Высевайте семенами или размножайте делением куста.

Избегайте чрезмерных поливов — мак плохо переносит влагу.

Сажайте на солнечных участках, ведь тень снижает обильность цветения.

Уход и подкормка

Мак не требует сложного ухода. Поливать его стоит только во время длительной жары, ведь чрезмерная влага вредит корням. Для подкормки достаточно замульчировать грядку перегноем: он насытит почву питательными веществами и поможет сдержать рост сорняков.

Пересадка и обновление

Чтобы мак не терял силы и обильного цветения, кусты желательно пересаживать раз в несколько лет. Лучше всего делать это весной или осенью, когда нет жары. Пересадку удобно совмещать с делением куста, благодаря чему можно легко размножить растение и обновить клумбу.

Мы уже писали о том, какие комнатные растения лучше не держать дома.

Ранее объясняли то, как ухаживать за астильбой осенью.

Подробнее рассказывали о том, что нельзя сажать возле роз.