Как вырастить многолетний декоративный мак в саду

Как вырастить многолетний декоративный мак в саду

Ua ru
25 сентября 2025
Как вырастить декоративный мак в саду - посадка и уход за цветком
Многолетний декоративный мак в саду. Фото: Pixabay

Декоративный мак — яркое украшение клумбы, цветущее несколько лет подряд. В срезанном виде он долго не стоит, поэтому лучше всего любоваться его красотой именно в цветнике. Растение неприхотливо в уходе, главное — правильно подобрать место и почву.

Новини.LIVE делится советами как вырастить многолетний мак и ухаживать за ним

Почему стоит выращивать мак

Многолетний мак украшает клумбу яркими цветами, похожими на огоньки. Он может расти на одном месте до 6 лет, не теряя декоративности. Растение неприхотливое, устойчивое к засухе и холодам, поэтому хорошо подходит даже новичкам в садоводстве.

Как сажать декоративный мак

  • Выберите рыхлую почву без застоя влаги.
  • Высевайте семенами или размножайте делением куста.
  • Избегайте чрезмерных поливов — мак плохо переносит влагу.
  • Сажайте на солнечных участках, ведь тень снижает обильность цветения.

Уход и подкормка

Мак не требует сложного ухода. Поливать его стоит только во время длительной жары, ведь чрезмерная влага вредит корням. Для подкормки достаточно замульчировать грядку перегноем: он насытит почву питательными веществами и поможет сдержать рост сорняков.

Пересадка и обновление

Чтобы мак не терял силы и обильного цветения, кусты желательно пересаживать раз в несколько лет. Лучше всего делать это весной или осенью, когда нет жары. Пересадку удобно совмещать с делением куста, благодаря чему можно легко размножить растение и обновить клумбу.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
