Как вырастить декоративный мак в саду - посадка и уход за цветком

Как вырастить многолетний декоративный мак в саду
Декоративный мак — яркое украшение клумбы, цветущее несколько лет подряд. В срезанном виде он долго не стоит, поэтому лучше всего любоваться его красотой именно в цветнике. Растение неприхотливо в уходе, главное — правильно подобрать место и почву.
Новини.LIVE делится советами как вырастить многолетний мак и ухаживать за ним со ссылкой на YouTube-канал "Magic of Plants".
Почему стоит выращивать мак
Многолетний мак украшает клумбу яркими цветами, похожими на огоньки. Он может расти на одном месте до 6 лет, не теряя декоративности. Растение неприхотливое, устойчивое к засухе и холодам, поэтому хорошо подходит даже новичкам в садоводстве.
Как сажать декоративный мак
- Выберите рыхлую почву без застоя влаги.
- Высевайте семенами или размножайте делением куста.
- Избегайте чрезмерных поливов — мак плохо переносит влагу.
- Сажайте на солнечных участках, ведь тень снижает обильность цветения.
Уход и подкормка
Мак не требует сложного ухода. Поливать его стоит только во время длительной жары, ведь чрезмерная влага вредит корням. Для подкормки достаточно замульчировать грядку перегноем: он насытит почву питательными веществами и поможет сдержать рост сорняков.
Пересадка и обновление
Чтобы мак не терял силы и обильного цветения, кусты желательно пересаживать раз в несколько лет. Лучше всего делать это весной или осенью, когда нет жары. Пересадку удобно совмещать с делением куста, благодаря чему можно легко размножить растение и обновить клумбу.
