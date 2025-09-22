Видео
Главная Дом и огород Как ухаживать за астильбой осенью — советы для омоложения куста

Как ухаживать за астильбой осенью — советы для омоложения куста

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:22
Уход за астильбой осенью 2025 - как омолодить куст для обильного цветения
Красивая астильба розового оттенка в саду. Фото: GardenStory

Астильба — неприхотливое декоративное растение, которое радует обильным цветением. Но каждые 3-4 года куст нужно омолаживать, иначе цветы становятся мелкими и теряют пышность.

Новини.LIVE делится советами, как ухаживать за астильбой, со ссылкой на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Читайте также:

Почему астильбу нужно омолаживать

Астильба редко болеет и хорошо переносит разные условия, но без омоложения раз в несколько лет цветки становятся мелкими, а соцветия теряют густоту. Также растение не любит чрезмерного солнца: на открытых участках листья могут подсыхать.

Как правильно омолодить куст астильбы

  1. Выкопайте куст из почвы.
  2. Удалите старые черные корни, которые с годами отмирают и образуют корку.
  3. На место удаленных корней внесите компост.
  4. Высадите куст обратно в грунт.

Когда лучше проводить омоложение

Процедуру стоит выполнять весной, когда появляются новые ростки, или в начале осени — в сентябре. Тогда до морозов корни успеют прижиться и в следующем сезоне астильба снова обильно зацветет.

Уход за астильбой осенью 2025 года и своевременное омоложение кустов обеспечат активный рост и обильное цветение. Благодаря этим простым действиям растение останется здоровым и будет украшать сад много лет.

Мы уже писали о том, как вырастить гипсофилу.

Ранее сообщалось о том, как правильно посадить сирень осенью.

Также мы объясняли то, как пересадить пионы в сентябре.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
