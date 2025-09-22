Уход за астильбой осенью 2025 - как омолодить куст для обильного цветения

Как ухаживать за астильбой осенью — советы для омоложения куста
Астильба — неприхотливое декоративное растение, которое радует обильным цветением. Но каждые 3-4 года куст нужно омолаживать, иначе цветы становятся мелкими и теряют пышность.
Новини.LIVE делится советами, как ухаживать за астильбой, со ссылкой на YouTube-канал "Майстерня Садівника".
Почему астильбу нужно омолаживать
Астильба редко болеет и хорошо переносит разные условия, но без омоложения раз в несколько лет цветки становятся мелкими, а соцветия теряют густоту. Также растение не любит чрезмерного солнца: на открытых участках листья могут подсыхать.
Как правильно омолодить куст астильбы
- Выкопайте куст из почвы.
- Удалите старые черные корни, которые с годами отмирают и образуют корку.
- На место удаленных корней внесите компост.
- Высадите куст обратно в грунт.
Когда лучше проводить омоложение
Процедуру стоит выполнять весной, когда появляются новые ростки, или в начале осени — в сентябре. Тогда до морозов корни успеют прижиться и в следующем сезоне астильба снова обильно зацветет.
Уход за астильбой осенью 2025 года и своевременное омоложение кустов обеспечат активный рост и обильное цветение. Благодаря этим простым действиям растение останется здоровым и будет украшать сад много лет.
Мы уже писали о том, как вырастить гипсофилу.
Ранее сообщалось о том, как правильно посадить сирень осенью.
Также мы объясняли то, как пересадить пионы в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!