Головна Дім та город Як доглядати за астильбою восени — поради для омолодження куща

Як доглядати за астильбою восени — поради для омолодження куща

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:22
Догляд за астильбою восени 2025 - як омолодити кущ для рясного цвітіння
Красива астильба рожевого відтінку в саду. Фото: GardenStory

Астильба — невибаглива декоративна рослина, яка тішить рясним цвітінням. Але кожні 3-4 роки кущ потрібно омолоджувати, інакше квіти стають дрібними й втрачають пишність.

Новини.LIVE ділиться порадами, як доглядати за астильбою, з посиланням на YouTube-канал "Майстерня Садівника".

Читайте також:

Чому астильбу потрібно омолоджувати

Астильба рідко хворіє й добре переносить різні умови, але без омолодження раз на кілька років квітки стають дрібними, а суцвіття втрачають густоту. Також рослина не любить надмірного сонця: на відкритих ділянках листя може підсихати.

Як правильно омолодити кущ астильби

  1. Викопайте кущ із ґрунту.
  2. Видаліть старі чорні корені, які з роками відмирають і утворюють кірку.
  3. На місце видалених коренів внесіть компост.
  4. Висадіть кущ назад у ґрунт.

Коли краще проводити омолодження

Процедуру варто виконувати навесні, коли з’являються нові паростки, або на початку осені — у вересні. Тоді до морозів коріння встигне прижитися й наступного сезону астильба знову рясно зацвіте.

Догляд за астильбою восени 2025 року й своєчасне омолодження кущів забезпечать активне зростання та рясне цвітіння. Завдяки цим простим діям рослина залишиться здоровою та прикрашатиме сад багато років. 

Ми вже писали про те, як виростити гіпсофілу.

Раніше повідомлялося про те, як правильно посадити бузок восени.

Також ми пояснювали те, як пересадити півонії у вересні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
