Догляд за астильбою восени 2025 - як омолодити кущ для рясного цвітіння

Астильба — невибаглива декоративна рослина, яка тішить рясним цвітінням. Але кожні 3-4 роки кущ потрібно омолоджувати, інакше квіти стають дрібними й втрачають пишність.

Чому астильбу потрібно омолоджувати

Астильба рідко хворіє й добре переносить різні умови, але без омолодження раз на кілька років квітки стають дрібними, а суцвіття втрачають густоту. Також рослина не любить надмірного сонця: на відкритих ділянках листя може підсихати.

Як правильно омолодити кущ астильби

Викопайте кущ із ґрунту. Видаліть старі чорні корені, які з роками відмирають і утворюють кірку. На місце видалених коренів внесіть компост. Висадіть кущ назад у ґрунт.

Коли краще проводити омолодження

Процедуру варто виконувати навесні, коли з’являються нові паростки, або на початку осені — у вересні. Тоді до морозів коріння встигне прижитися й наступного сезону астильба знову рясно зацвіте.

Догляд за астильбою восени 2025 року й своєчасне омолодження кущів забезпечать активне зростання та рясне цвітіння. Завдяки цим простим діям рослина залишиться здоровою та прикрашатиме сад багато років.

