Головна Дім та город Як виростити багаторічний декоративний мак у саду

Як виростити багаторічний декоративний мак у саду

Дата публікації: 25 вересня 2025 01:16
Як виростити декоративний мак у саду - посадка і догляд за квіткою
Багаторічний декоративний мак у саду. Фото: Pixabay

Декоративний мак — яскрава прикраса клумби, що цвіте кілька років поспіль. У зрізаному вигляді він довго не стоїть, тому найкраще милуватися його красою саме у квітнику. Рослина невибаглива у догляді, головне — правильно підібрати місце і ґрунт.

Новини.LIVE ділиться порадами як виростити багаторічний мак та доглядати за ним з посиланням на YouTube-канал "Magic of Plants".

Читайте також:

Чому варто вирощувати мак

Багаторічний мак прикрашає клумбу яскравими квітами, що схожі на вогники. Він може рости на одному місці до 6 років, не втрачаючи декоративності. Рослина невибаглива, стійка до посухи й холодів, тому добре підходить навіть новачкам у садівництві.

Як садити декоративний мак

  • Оберіть пухкий ґрунт без застою вологи.
  • Висівайте насінням або розмножуйте поділом куща.
  • Уникайте надмірних поливів — мак погано переносить вологу.
  • Садіть на сонячних ділянках, адже тінь знижує рясність цвітіння.

Догляд і підживлення

Мак не потребує складного догляду. Поливати його варто лише під час тривалої спеки, адже надмірна волога шкодить корінню. Для підживлення достатньо замульчувати грядку перегноєм: він наситить ґрунт поживними речовинами та допоможе стримати ріст бур’янів.

Пересадка та оновлення

Щоб мак не втрачав сили й рясного цвітіння, кущі бажано пересаджувати раз на кілька років. Найкраще робити це навесні або восени, коли немає спеки. Пересадку зручно поєднувати з поділом куща, завдяки чому можна легко розмножити рослину та оновити клумбу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
