Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Дім та город Ці кімнатні рослини краще не тримати вдома — вони токсичні

Ці кімнатні рослини краще не тримати вдома — вони токсичні

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:15
Небезпечні кімнатні рослини - пʼять токсичних вазонів, яких слід уникати вдома
Квіти на підвіконні. Фото: Pinterest

Деякі декоративні вазони можуть бути не лише красивими, а й небезпечними. Їхній сік здатен викликати блювоту, опіки шкіри чи подразнення слизових, а в окремих випадках навіть тимчасову втрату зору.

Новини.LIVE розповідає, які токсичні рослини не варто тримати вдома.

Реклама
Читайте також:

Красула (грошове дерево)

Цю рослину часто ставлять на підвіконнях як символ достатку, але вона небезпечна для дітей і тварин. Потрапляння листя всередину організму може викликати блювоту й діарею, а контакт соку з шкірою — свербіж чи опіки.

Діффенбахія

Популярна через декоративне листя, але її сік дуже токсичний. Він подразнює слизові, може спричинити набряк язика та дерматит. Якщо сік потрапить в очі, виникає сильний біль і навіть тимчасова втрата зору.

Рододендрон (азалія)

Азалія прикрашає оселю яскравим цвітінням, проте її листя й сік містять отруйні речовини. Вони здатні викликати нудоту, спазми, діарею та різкий біль у животі. Симптоми з’являються вже через 30-120 хвилин після потрапляння в організм.

Цикламен

Найбільша небезпека — у його цибулинах. При проковтуванні вони викликають нудоту, блювання й сильний біль у животі. У важких випадках може розвинутися навіть параліч м’язів, тому рослину потрібно тримати подалі від дітей і тварин.

Фікус Бенджаміна

Цей вазон часто зустрічається в інтер’єрах, але його листя небезпечне. У дітей і свійських тварин воно викликає подразнення ротової порожнини, гіперсалівацію, діарею чи блювання. Навіть незначна кількість може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Кімнатні рослини прикрашають інтер’єр, але не всі безпечні. Перш ніж обирати вазон для дому, варто знати, які рослини токсичні для людей і тварин, щоб уникнути ризиків і зберегти здоров’я родини.

Ми вже писали про те, що робити з хризантемами восени.

Раніше повідомлялося про те, як доглядати за астильбою восени.

Також ми пояснювали те, що не можна садити біля троянд.

рослини квіти поради будинок домашні квіти
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації