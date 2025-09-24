Небезпечні кімнатні рослини - пʼять токсичних вазонів, яких слід уникати вдома

Квіти на підвіконні. Фото: Pinterest

Деякі декоративні вазони можуть бути не лише красивими, а й небезпечними. Їхній сік здатен викликати блювоту, опіки шкіри чи подразнення слизових, а в окремих випадках навіть тимчасову втрату зору.

Новини.LIVE розповідає, які токсичні рослини не варто тримати вдома.

Красула (грошове дерево)

Цю рослину часто ставлять на підвіконнях як символ достатку, але вона небезпечна для дітей і тварин. Потрапляння листя всередину організму може викликати блювоту й діарею, а контакт соку з шкірою — свербіж чи опіки.

Діффенбахія

Популярна через декоративне листя, але її сік дуже токсичний. Він подразнює слизові, може спричинити набряк язика та дерматит. Якщо сік потрапить в очі, виникає сильний біль і навіть тимчасова втрата зору.

Рододендрон (азалія)

Азалія прикрашає оселю яскравим цвітінням, проте її листя й сік містять отруйні речовини. Вони здатні викликати нудоту, спазми, діарею та різкий біль у животі. Симптоми з’являються вже через 30-120 хвилин після потрапляння в організм.

Цикламен

Найбільша небезпека — у його цибулинах. При проковтуванні вони викликають нудоту, блювання й сильний біль у животі. У важких випадках може розвинутися навіть параліч м’язів, тому рослину потрібно тримати подалі від дітей і тварин.

Фікус Бенджаміна

Цей вазон часто зустрічається в інтер’єрах, але його листя небезпечне. У дітей і свійських тварин воно викликає подразнення ротової порожнини, гіперсалівацію, діарею чи блювання. Навіть незначна кількість може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Кімнатні рослини прикрашають інтер’єр, але не всі безпечні. Перш ніж обирати вазон для дому, варто знати, які рослини токсичні для людей і тварин, щоб уникнути ризиків і зберегти здоров’я родини.

