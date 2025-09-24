Опасные комнатные растения - пять токсичных вазонов, которых следует избегать дома

Цветы на подоконнике. Фото: Pinterest

Некоторые декоративные вазоны могут быть не только красивыми, но и опасными. Их сок способен вызвать рвоту, ожоги кожи или раздражение слизистых, а в отдельных случаях даже временную потерю зрения.

Новини.LIVE рассказывает, какие токсичные растения не стоит держать дома.

Красавица (денежное дерево)

Это растение часто ставят на подоконниках как символ достатка, но оно опасно для детей и животных. Попадание листьев внутрь организма может вызвать рвоту и диарею, а контакт сока с кожей — зуд или ожоги.

Диффенбахия

Популярна из-за декоративных листьев, но ее сок очень токсичен. Он раздражает слизистые, может вызвать отек языка и дерматит. Если сок попадет в глаза, возникает сильная боль и даже временная потеря зрения.

Рододендрон (азалия)

Азалия украшает дом ярким цветением, однако ее листья и сок содержат ядовитые вещества. Они способны вызвать тошноту, спазмы, диарею и резкую боль в животе. Симптомы появляются уже через 30-120 минут после попадания в организм.

Цикламен

Самая большая опасность — в его луковицах. При проглатывании они вызывают тошноту, рвоту и сильную боль в животе. В тяжелых случаях может развиться даже паралич мышц, поэтому растение нужно держать подальше от детей и животных.

Фикус Бенджамина

Этот вазон часто встречается в интерьерах, но его листья опасны. У детей и домашних животных они вызывают раздражение ротовой полости, гиперсаливацию, диарею или рвоту. Даже незначительное количество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Комнатные растения украшают интерьер, но не все безопасны. Прежде чем выбирать вазон для дома, стоит знать, какие растения токсичны для людей и животных, чтобы избежать рисков и сохранить здоровье семьи.

