Як правильно зберігати гарбузове насіння до весни - поради городників, умови, температура

Людина збирає гарбузи на городі. Фото: Decorexpro

Щоб наступного року ваші грядки знову прикрасили великі гарбузи, важливо правильно зібрати, висушити й зберегти насіння. Усе просто — достатньо трьох перевірених кроків.

Новини.LIVE розповідає, як зберігати гарбузове насіння до весни, щоб воно не втратило схожість.

Реклама

Читайте також:

Вибір насіння

Найкраще насіння — із повністю стиглих гарбузів із сухою плодоніжкою й твердою шкіркою. Вибирайте зернятка з середини плоду — вони найбільш зрілі та життєздатні. Не беріть насіння з плодів, уражених гниллю чи шкідниками.

Правильне сушіння

Після промивання у холодній воді насіння розкладіть тонким шаром на папері або тканині. Сушіть у теплому, провітрюваному місці 1-2 тижні, періодично перевертаючи. Якщо потрібно швидше — використовуйте духовку при температурі не вище +50 °C, щоб не втратити схожість.

Умови зберігання

Гарбузове насіння слід тримати у сухому, темному місці при температурі +10…+15 °C. Найкраща тара — паперові пакети, полотняні мішечки або скляні банки з кришкою. У таких умовах воно зберігає схожість до 6 років, але найкращий результат дають 2-3-річні зернятка.

Ми вже писали про те, коли садити троянди у жовтні 2025 року.

Раніше повідомлялося про те, чим підживити яблуні у листопаді 2025 року.

Також ми пояснювали те, як врятувати та оживити орхідею ыз сухим корінням.