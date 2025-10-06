Як правильно зберігати гарбузове насіння до весни - поради городників, умови, температура

Найпростіший спосіб зберегти гарбузове насіння до весни
Щоб наступного року ваші грядки знову прикрасили великі гарбузи, важливо правильно зібрати, висушити й зберегти насіння. Усе просто — достатньо трьох перевірених кроків.
Вибір насіння
Найкраще насіння — із повністю стиглих гарбузів із сухою плодоніжкою й твердою шкіркою. Вибирайте зернятка з середини плоду — вони найбільш зрілі та життєздатні. Не беріть насіння з плодів, уражених гниллю чи шкідниками.
Правильне сушіння
Після промивання у холодній воді насіння розкладіть тонким шаром на папері або тканині. Сушіть у теплому, провітрюваному місці 1-2 тижні, періодично перевертаючи. Якщо потрібно швидше — використовуйте духовку при температурі не вище +50 °C, щоб не втратити схожість.
Умови зберігання
Гарбузове насіння слід тримати у сухому, темному місці при температурі +10…+15 °C. Найкраща тара — паперові пакети, полотняні мішечки або скляні банки з кришкою. У таких умовах воно зберігає схожість до 6 років, але найкращий результат дають 2-3-річні зернятка.
