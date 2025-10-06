Відео
Головна Дім та город Найпростіший спосіб зберегти гарбузове насіння до весни

Найпростіший спосіб зберегти гарбузове насіння до весни

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:36
Як правильно зберігати гарбузове насіння до весни - поради городників, умови, температура
Людина збирає гарбузи на городі. Фото: Decorexpro

Щоб наступного року ваші грядки знову прикрасили великі гарбузи, важливо правильно зібрати, висушити й зберегти насіння. Усе просто — достатньо трьох перевірених кроків.

Новини.LIVE розповідає, як зберігати гарбузове насіння до весни, щоб воно не втратило схожість.

Вибір насіння

Найкраще насіння — із повністю стиглих гарбузів із сухою плодоніжкою й твердою шкіркою. Вибирайте зернятка з середини плоду — вони найбільш зрілі та життєздатні. Не беріть насіння з плодів, уражених гниллю чи шкідниками.

Правильне сушіння

Після промивання у холодній воді насіння розкладіть тонким шаром на папері або тканині. Сушіть у теплому, провітрюваному місці 1-2 тижні, періодично перевертаючи. Якщо потрібно швидше — використовуйте духовку при температурі не вище +50 °C, щоб не втратити схожість.

Умови зберігання

Гарбузове насіння слід тримати у сухому, темному місці при температурі +10…+15 °C. Найкраща тара — паперові пакети, полотняні мішечки або скляні банки з кришкою. У таких умовах воно зберігає схожість до 6 років, але найкращий результат дають 2-3-річні зернятка.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
