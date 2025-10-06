Как правильно хранить тыквенные семечки до весны - советы огородников, условия, температура

Человек собирает тыквы на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы в следующем году ваши грядки снова украсили крупные тыквы, важно правильно собрать, высушить и сохранить семена. Все просто — достаточно трех проверенных шагов.

Новини.LIVE рассказывает, как хранить тыквенные семечки до весны, чтобы они не потеряли всхожесть.

Реклама

Читайте также:

Выбор семян

Лучшие семена — из полностью спелых тыкв с сухой плодоножкой и твердой кожурой. Выбирайте зернышки из середины плода — они наиболее зрелые и жизнеспособные. Не берите семечки с плодов, пораженных гнилью или вредителями.

Правильная сушка семян

После промывки в холодной воде семена разложите тонким слоем на бумаге или ткани. Сушите в теплом, проветриваемом месте 1-2 недели, периодически переворачивая. Если нужно быстрее — используйте духовку при температуре не выше +50 °C, чтобы не потерять всхожесть.

Условия хранения

Тыквенные семечки следует держать в сухом, темном месте при температуре +10...+15 °C. Лучшая тара — бумажные пакеты, полотняные мешочки или стеклянные банки с крышкой. В таких условиях оно сохраняет всхожесть до 6 лет, но наилучший результат дают 2-3-летние зернышки.

Мы уже писали о том, когда сажать розы в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось о том, чем подкормить яблони в ноябре 2025 года.

Также мы объясняли то, как спасти и оживить орхидею с сухими корнями.