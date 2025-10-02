Видео
Главная Дом и огород Когда собирать тыквы в октябре — эти дни подарят сладкий урожай

Когда собирать тыквы в октябре — эти дни подарят сладкий урожай

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 06:01
Когда собирать тыквы в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю
Девушка держит большую тыкву. Фото: istockphoto.com

Сбор тыквы осенью — это не просто огородная рутина, а важный этап, в котором важна каждая мелочь. Именно от того, когда вы сорвете овощ, зависит его сладость, сочность и способность долго храниться. Многие огородники в этом вопросе полагаются не только на погоду, но и на лунный календарь. Верно подобранное время позволит получить плоды с крепкой кожурой и насыщенным вкусом.

Новини.LIVE рассказывает, на какие даты октября стоит ориентироваться и как правильно организовать сбор тыкв осенью.

Читайте также:

Влияние фаз Луны на урожай тыквы

Лунные фазы влияют на все живые организмы, и растения здесь не исключение. В период убывающей Луны энергия природы направлена к корням, а плоды получают максимум питательных веществ и становятся готовыми к хранению. Именно тогда тыквы имеют плотную кожуру, сладкую мякоть и дольше лежат в кладовке.

Если же собирать урожай во время растущей Луны, плоды получаются менее устойчивыми к хранению, поэтому их лучше использовать сразу.

Какие даты благоприятны для сбора тыквы в октябре 2025

Благоприятные даты для сбора тыквы, которая будет употребляться в пищу сразу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 27, 28, 30 октября. В эти дни тыквы будут максимально насыщены питательными веществами и сладкий вкус.

Идеальные даты для длительного хранения в течение всей зимы: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 октября.

Именно в эти дни Луна находится в благоприятной фазе, когда энергия природы активно "питает" плоды, и они набирают максимум полезных веществ. Тыквы, собранные в это время, будут иметь плотную кожуру, защищающую их от порчи, а мякоть будет сладкой и насыщенной. Такие плоды лучше всего хранятся в течение всей зимы, не теряя ни вкуса, ни качества.

 

Які дати сприятливі для збору гарбуза у жовтні 2025
Сбор урожая тыквы осенью. Фото: shutterstock.com

Как правильно собирать тыкву осенью

Даже в благоприятный лунный день важно соблюдать несколько правил:

  1. Выбирайте сухую погоду — лучше всего срезать плоды после того, как сойдет роса, но до вечерней влаги.
  2. Оставляйте плодоножку длиной 3-5 см — это поможет избежать загнивания.
  3. Не допускайте заморозков — холодные ночи портят кожуру и уменьшают срок хранения.
  4. Просушите тыквы перед хранением несколько дней в сухом проветриваемом месте.
  5. Сортируйте плоды — поврежденные и с трещинами стоит использовать первыми.

Если придерживаться советов календаря и учесть погодные условия, ваш урожай будет сладким, сочным и будет хорошо храниться всю зиму.

Также предлагаем другие полезные подсказки лунного календаря

Какие даты в октябре самые благоприятные для посадки фруктовых деревьев.

Когда копать свеклу в октябре, чтобы урожай полежал до лета.

Какие дни октября самые лучшие для посадки озимого чеснока.

Когда лучше копать морковь осенью, чтобы не сохла и не гнила.

В какие даты октября копать картофель и лук.

урожай овощи октябрь тыква огород лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
