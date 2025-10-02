Коли збирати гарбузи у жовтні 2025 — сприятливі дні за місячним календарем

Дівчина тримає великий гарбуз. Фото: istockphoto.com

Збір гарбуза восени — це не просто городня рутина, а важливий етап, у якому важлива кожна дрібниця. Саме від того, коли ви зірвете овоч, залежить його солодкість, соковитість і здатність довго зберігатися. Багато городників у цьому питанні покладаються не тільки на погоду, а й на місячний календар. Вірно підібраний час дозволить отримати плоди з міцною шкіркою та насиченим смаком.

Новини.LIVE розповідає, на які дати жовтня варто орієнтуватися і як правильно організувати збір гарбузів восени.

Вплив фаз Місяця на врожай гарбуза

Місячні фази впливають на всі живі організми, і рослини тут не виняток. У період спадного Місяця енергія природи спрямована до коріння, а плоди отримують максимум поживних речовин і стають готовими до зберігання. Саме тоді гарбузи мають щільну шкірку, солодку м'якоть і довше лежать у коморі.

Якщо ж збирати врожай під час Місяця, що росте, плоди виходять менш стійкими до зберігання, тому їх краще використати відразу.

Які дати сприятливі для збору гарбуза у жовтні 2025

Сприятливі дати для збору гарбуза, який буде вживатися у їжу одразу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 27, 28, 30 жовтня. У ці дні гарбузи будуть максимально насичені поживними речовинами та солодкий смак.

Ідеальні дати для тривалого зберігання протягом усієї зими: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 жовтня.

Саме в ці дні Місяць перебуває у сприятливій фазі, коли енергія природи активно "живить" плоди, і вони набирають максимум корисних речовин. Гарбузи, зібрані у цей час, матимуть щільну шкірку, що захищає їх від псування, а м'якоть буде солодкою та насиченою. Такі плоди найкраще зберігаються впродовж усієї зими, не втрачаючи ні смаку, ні якості.

Збір врожаю гарбузів восени. Фото: shutterstock.com

Як правильно збирати гарбузи восени

Навіть у сприятливий місячний день важливо дотримуватися кількох правил:

Обирайте суху погоду — найкраще зрізати плоди після того, як зійде роса, але до вечірньої вологи. Залишайте плодоніжку довжиною 3-5 см — це допоможе уникнути загнивання. Не допускайте заморозків — холодні ночі псують шкірку й зменшують термін зберігання. Просушіть гарбузи перед зберіганням кілька днів у сухому провітрюваному місці. Сортуйте плоди — пошкоджені та з тріщинами варто використати першими.

Якщо дотриматися порад календаря і врахувати погодні умови, ваш урожай буде солодким, соковитим і добре зберігатиметься всю зиму.

