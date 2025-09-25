Відео
Головна Дім та город Коли копати картоплю та цибулю восени — місячний календар 2025

Коли копати картоплю та цибулю восени — місячний календар 2025

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 06:01
Коли збирати врожай картоплі та цибулі восени за місячним календарем 2025
Збір врожаю картоплі восени. Фото: shutterstock.com

Осінь — найвідповідальніший момент для кожного дачника та городника. Адже саме у цей період проходить збір врожаю, зокрема картоплі та цибулі. У цьому процесі важливу роль відіграє не лише погода чи ступінь зрілості овочів, а й фаза Місяця, яка також впливає на якість і тривалість зберігання.

Тож, щоб зібраний урожай не зіпсувався взимку, а приносив лише користь, ділимося з вами місячним календарем на осінь 2025.

Читайте також:

Чому важливий місячний календар при зборі врожаю

Орієнтуватися на місячний календар під час збору врожаю важливо тому, що фази Місяця впливають на сокорух у рослинах. У дні спадного Місяця всі поживні речовини й енергія спрямовані до коренів, тому картопля та цибуля виходять міцними, добре просихають і зберігаються значно довше. Це простий спосіб скористатися ритмами природи, щоб зібраний урожай не зіпсувався взимку.

Місячний календар враховує не лише фази Місяця, а й те, у якому знаку Зодіаку він перебуває. Вважається, що це впливає на якість врожаю та його лежкість:

  • коли Місяць у земних знаках (Телець, Діва, Козоріг) — найкращий час для збору коренеплодів, бо вони будуть міцними й довго зберігатимуться;
  • у водних знаках (Рак, Скорпіон, Риби) краще утриматися від викопування, оскільки овочі виходять водянистими і швидко псуються;
  • вогняні та повітряні знаки Зодіаку не сприятливі, бо врожай може втрачати смак або гірше зберігатися.

 

Коли копати картоплю восени 2025 за місячним календарем
Збір врожаю картоплі восени. Фото: Pinterest

Коли копати картоплю восени 2025 за місячним календарем

Відповідно до місячного календаря, найсприятливіші дні для збору картоплі припадають на:

  • 27 та 29 вересня;
  • з 8 по 20 жовтня.

У ці дні коренеплоди будуть міцними та довше зберігатимуться взимку.

Коли викопувати цибулю у 2025 році

У жовтні 2025 року цибулю можна ще викопувати, якщо вона залишилася на грядках або в теплицях. Орієнтуватися варто на спадний Місяць (8-20 жовтня) та уникати періодів повні й молодика.

Важливі поради від агрономів

Орієнтуйтеся не лише на місячний календар, а й на погодні умови. Викопувати картоплю та цибулю варто тільки в суху погоду. Якщо зібрати врожай після дощів, земля буде вологою, а овочі не просохнуть і швидко почнуть гнити. Важливо, щоб овочі перед закладкою у сховище добре підсохли на повітрі.

Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва

Коли садити цибулю у жовтні за місячним календарем для раннього врожаю. 

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику за місячним календарем.

Чим підживити озимий часник, щоб виріс великим та смачним. 

Які сорти цибулі садити під зиму для гарного врожаю.

Які овочі можна вирощувати у холодну пору року.

врожай осінь поради картопля цибуля місячний календар
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
