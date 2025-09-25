Коли збирати врожай картоплі та цибулі восени за місячним календарем 2025

Збір врожаю картоплі восени. Фото: shutterstock.com

Осінь — найвідповідальніший момент для кожного дачника та городника. Адже саме у цей період проходить збір врожаю, зокрема картоплі та цибулі. У цьому процесі важливу роль відіграє не лише погода чи ступінь зрілості овочів, а й фаза Місяця, яка також впливає на якість і тривалість зберігання.

Тож, щоб зібраний урожай не зіпсувався взимку, а приносив лише користь, ділимося з вами місячним календарем на осінь 2025.

Чому важливий місячний календар при зборі врожаю

Орієнтуватися на місячний календар під час збору врожаю важливо тому, що фази Місяця впливають на сокорух у рослинах. У дні спадного Місяця всі поживні речовини й енергія спрямовані до коренів, тому картопля та цибуля виходять міцними, добре просихають і зберігаються значно довше. Це простий спосіб скористатися ритмами природи, щоб зібраний урожай не зіпсувався взимку.

Місячний календар враховує не лише фази Місяця, а й те, у якому знаку Зодіаку він перебуває. Вважається, що це впливає на якість врожаю та його лежкість:

коли Місяць у земних знаках (Телець, Діва, Козоріг) — найкращий час для збору коренеплодів, бо вони будуть міцними й довго зберігатимуться;

у водних знаках (Рак, Скорпіон, Риби) краще утриматися від викопування, оскільки овочі виходять водянистими і швидко псуються;

вогняні та повітряні знаки Зодіаку не сприятливі, бо врожай може втрачати смак або гірше зберігатися.

Збір врожаю картоплі восени. Фото: Pinterest

Коли копати картоплю восени 2025 за місячним календарем

Відповідно до місячного календаря, найсприятливіші дні для збору картоплі припадають на:

27 та 29 вересня;

з 8 по 20 жовтня.

У ці дні коренеплоди будуть міцними та довше зберігатимуться взимку.

Коли викопувати цибулю у 2025 році

У жовтні 2025 року цибулю можна ще викопувати, якщо вона залишилася на грядках або в теплицях. Орієнтуватися варто на спадний Місяць (8-20 жовтня) та уникати періодів повні й молодика.

Важливі поради від агрономів

Орієнтуйтеся не лише на місячний календар, а й на погодні умови. Викопувати картоплю та цибулю варто тільки в суху погоду. Якщо зібрати врожай після дощів, земля буде вологою, а овочі не просохнуть і швидко почнуть гнити. Важливо, щоб овочі перед закладкою у сховище добре підсохли на повітрі.

