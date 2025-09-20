Чим удобрити озимий часник, щоб виріс великим — дешеве натуральне добриво

Велика головка часнику в руках. Фото: pixabay.com

Великий, соковитий і ароматний часник — мрія кожного городника. Щоб восени посаджений озимий овоч дав навесні та влітку головки розміром з кулак, не обов'язково витрачати гроші на дорогі хімічні препарати. Є прості та доступні натуральні добрива, які можна знайти майже в кожному господарстві. Вони насичують ґрунт потрібними мікроелементами, зміцнюють рослини та захищають їх від хвороб і шкідників.

Яке копійчане підживлення допоможе отримати рекордно великі головки часнику, розповіло видання "Молодий буковинець".

Коли садити озимий часник

Озимий часник висаджують восени за 3-4 тижні до настання стійких заморозків. Це дає йому можливість добре вкоренитися та зміцнитися до зими.

Чим удобрити озимий часник восени

Щоб часник був великим і соковитим, ґрунт потрібно наситити органічними добривами. Досвідчені городники радять кілька простих варіантів:

Перегній із суперфосфатом — забезпечує рослину фосфором, який потрібен для формування великих головок. Достатньо внести 20 г суперфосфату на 1 м² разом із перегноєм. Деревний попіл — обов'язкове осіннє добриво для часнику. Його можна розкидати по грядках (1 склянка на 1 м²) або опудрити борозни перед садінням.

Посадка часнику восени. Фото: shutterstock.com

Користь попелу для часнику

Попіл — це доступне й надзвичайно корисне органічне добриво. Воно виконує одразу кілька функцій:

розкислює ґрунт, створюючи оптимальні умови для розвитку коріння;

збагачує землю калієм і кальцієм;

захищає посадки від шкідників.

Попіл можна також використати у вигляді рідкого добрива: 1 ст. л. на 1 л води — і таким розчином полити грядку після посадки.

Як правильно підживлювати часник восени

Удобрювати варто безпосередньо під час посадки — у борозни або лунки. Добрива не повинні бути свіжими (наприклад, гній у чистому вигляді шкодить). Використовуйте лише перегній чи компост. Поєднуйте органічні та мінеральні добавки — це забезпечить рослині весь набір поживних речовин.

