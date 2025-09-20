Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Главная Дом и огород Озимый чеснок вырастет размером с кулак — дешевое удобрение

Озимый чеснок вырастет размером с кулак — дешевое удобрение

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 14:47
Чем удобрить озимый чеснок, чтобы вырос большим — дешевое натуральное удобрение
Большая головка чеснока в руках. Фото: pixabay.com

Крупный, сочный и ароматный чеснок — мечта каждого огородника. Чтобы осенью посаженный озимый овощ дал весной и летом головки размером с кулак, не обязательно тратить деньги на дорогие химические препараты. Есть простые и доступные натуральные удобрения, которые можно найти почти в каждом хозяйстве. Они насыщают почву нужными микроэлементами, укрепляют растения и защищают их от болезней и вредителей.

Какая копеечная подкормка поможет получить рекордно большие головки чеснока, рассказало издание "Молодий буковинець".

Реклама
Читайте также:

Когда сажать озимый чеснок

Озимый чеснок высаживают осенью за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. Это дает ему возможность хорошо укорениться и укрепиться к зиме.

Чем удобрить озимый чеснок осенью

Чтобы чеснок был крупным и сочным, почву нужно насытить органическими удобрениями. Опытные огородники советуют несколько простых вариантов:

  1. Перегной с суперфосфатом — обеспечивает растение фосфором, который нужен для формирования крупных головок. Достаточно внести 20 г суперфосфата на 1 м² вместе с перегноем.
  2. Древесная зола — обязательное осеннее удобрение для чеснока. Ее можно разбросать по грядкам (1 стакан на 1 м²) или опудрить борозды перед посадкой.

 

Чим удобрити озимий часник восени
Посадка чеснока осенью. Фото: shutterstock.com

Польза золы для чеснока

Зола — это доступное и чрезвычайно полезное органическое удобрение. Она выполняет сразу несколько функций:

  • раскисляет почву, создавая оптимальные условия для развития корней;
  • обогащает землю калием и кальцием;
  • защищает посадки от вредителей.

Золу можно также использовать в виде жидкого удобрения: 1 ст. л. на 1 л воды — и таким раствором полить грядку после посадки.

Как правильно подкармливать чеснок осенью

  1. Удобрять стоит непосредственно во время посадки — в борозды или лунки.
  2. Удобрения не должны быть свежими (например, навоз в чистом виде вредит). Используйте только перегной или компост.
  3. Сочетайте органические и минеральные добавки — это обеспечит растению весь набор питательных веществ.

Также вас могут заинтересовать другие советы для огорода и сада

Как хранить золу, чтобы она оставалась свежей и эффективной.

Как осенью очистить почву от проволочника и майского жука.

Что следует делать, если кабачки растут мелкими и кривыми.

Как легко заставить огурцы плодоносить вплоть до первых морозов.

Чем подкормить голубику осенью, чтобы иметь щедрый урожай летом.

урожай советы удобрения огород чеснок подкормка
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
