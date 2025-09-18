Осенняя подкормка голубики - когда и чем удобрить для хорошего урожая весной

Как и чем подкормить голубику осенью — советы садоводов
Осенью голубика нуждается в особом уходе, чтобы легко выдержать морозы. Правильная подкормка поможет сохранить кусты и получить богатый урожай весной.
Новини.LIVE делится простыми советами для огородников, которые хотят сохранить урожайность ягодных кустов.
Почему подкормка осенью так важна
Голубика любит кислую почву и регулярное внесение удобрений. Если вовремя не подкормить кусты, они слабо растут и могут не выдержать морозов. Правильные осенние удобрения помогают:
- укрепить корневую систему;
- подготовить растение к зиме;
- заложить основы для обильного урожая следующего года.
Когда и сколько вносить
Садоводы советуют вносить подкормки дважды в год:
- весной (апрель) — для активного роста;
- в конце лета или осенью (август-сентябрь) — для подготовки к холодам.
В первый год после посадки голубике удобрения не нужны. Начиная со второго года, на один куст вносят около 1 ст. ложки удобрения, ежегодно увеличивая дозу вдвое.
Какие удобрения выбрать
Для голубики важны три элемента — азот, фосфор и калий. Они отвечают за рост, формирование плодов и выносливость растения. Опытные садоводы рекомендуют такие удобрения:
- Сульфат аммония — 40-50 г на взрослый куст;
- Сера — поддерживает кислотность почвы;
- Селитра, мочевина, нитроаммофоска — комплексное питание;
- Специальные смеси для голубики — с оптимальным балансом микроэлементов.
Чего избегать
- Не используйте навоз, компост или золу — они меняют кислотность почвы, что вредит голубике.
- Не сыпьте удобрения под сам корень — их нужно вносить по кругу, отступив 15-20 см от основания куста.
Мульчирование — завершающий этап
После подкормки почву вокруг кустов желательно замульчировать хвойными опилками или торфом. Это поможет сохранить влагу, поддержать нужную кислотность и защитить корни от промерзания зимой.
