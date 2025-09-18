Осенняя подкормка голубики - когда и чем удобрить для хорошего урожая весной

Сочные гроздья спелой голубики среди зеленой листвы. Фото: Perfect Plants

Осенью голубика нуждается в особом уходе, чтобы легко выдержать морозы. Правильная подкормка поможет сохранить кусты и получить богатый урожай весной.

Новини.LIVE делится простыми советами для огородников, которые хотят сохранить урожайность ягодных кустов.

Почему подкормка осенью так важна

Голубика любит кислую почву и регулярное внесение удобрений. Если вовремя не подкормить кусты, они слабо растут и могут не выдержать морозов. Правильные осенние удобрения помогают:

укрепить корневую систему;

подготовить растение к зиме;

заложить основы для обильного урожая следующего года.

Куст голубики в саду с гроздьями спелых ягод. Фото: Pinterest

Когда и сколько вносить

Садоводы советуют вносить подкормки дважды в год:

весной (апрель) — для активного роста;

в конце лета или осенью (август-сентябрь) — для подготовки к холодам.

В первый год после посадки голубике удобрения не нужны. Начиная со второго года, на один куст вносят около 1 ст. ложки удобрения, ежегодно увеличивая дозу вдвое.

Какие удобрения выбрать

Для голубики важны три элемента — азот, фосфор и калий. Они отвечают за рост, формирование плодов и выносливость растения. Опытные садоводы рекомендуют такие удобрения:

Сульфат аммония — 40-50 г на взрослый куст;

Сера — поддерживает кислотность почвы;

Селитра, мочевина, нитроаммофоска — комплексное питание;

Специальные смеси для голубики — с оптимальным балансом микроэлементов.

Свежесобранная голубика в деревянной миске прямо с куста. Фото: Epic Gardening

Чего избегать

Не используйте навоз, компост или золу — они меняют кислотность почвы, что вредит голубике.

Не сыпьте удобрения под сам корень — их нужно вносить по кругу, отступив 15-20 см от основания куста.

Мульчирование — завершающий этап

После подкормки почву вокруг кустов желательно замульчировать хвойными опилками или торфом. Это поможет сохранить влагу, поддержать нужную кислотность и защитить корни от промерзания зимой.

