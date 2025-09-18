Відео
Головна Дім та город Як і чим підживити лохину восени — поради садівників

Як і чим підживити лохину восени — поради садівників

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:54
Осіннє підживлення лохини - коли і чим удобрити для гарного врожаю навесні
Соковиті грона стиглої лохини серед зеленого листя. Фото: Perfect Plants

Восени лохина потребує особливого догляду, щоб легко витримати морози. Правильне підживлення допоможе зберегти кущі та отримати багатий урожай навесні.

Новини.LIVE ділиться простими порадами для городників, які хочуть зберегти врожайність ягідних кущів.

Читайте також:

Чому підживлення восени таке важливе

Лохина любить кислий ґрунт та регулярне внесення добрив. Якщо вчасно не підгодувати кущі, вони слабко ростуть і можуть не витримати морозів. Правильні осінні добрива допомагають:

  • зміцнити кореневу систему;
  • підготувати рослину до зими;
  • закласти основи для рясного врожаю наступного року.
Кущ лохини в саду з гронами стиглих ягід.
Кущ лохини в саду з гронами стиглих ягід. Фото: Pinterest

Коли та скільки вносити

Садівники радять вносити підживлення двічі на рік:

  • навесні (квітень) — для активного росту;
  • в кінці літа чи восени (серпень-вересень) — для підготовки до холодів.

У перший рік після посадки лохині добрива не потрібні. Починаючи з другого року, на один кущ вносять близько 1 ст. ложки добрива, щороку збільшуючи дозу удвічі.

Які добрива обрати

Для лохини важливі три елементи — азот, фосфор і калій. Вони відповідають за ріст, формування плодів і витривалість рослини. Досвідчені садівники рекомендують такі добрива:

  • Сульфат амонію — 40-50 г на дорослий кущ;
  • Сірка — підтримує кислотність ґрунту;
  • Селітра, сечовина, нітроамофоска — комплексне живлення;
  • Спеціальні суміші для лохини — з оптимальним балансом мікроелементів.
Свіжозібрана лохина у дерев’яній мисці прямо з куща.
Свіжозібрана лохина у дерев’яній мисці прямо з куща. Фото: Epic Gardening

Чого уникати

  • Не використовуйте гній, компост чи золу — вони змінюють кислотність ґрунту, що шкодить лохині.
  • Не сипте добрива під сам корінь — їх потрібно вносити по колу, відступивши 15-20 см від основи куща.

Мульчування — завершальний етап

Після підживлення ґрунт навколо кущів бажано замульчувати хвойною тирсою чи торфом. Це допоможе зберегти вологу, підтримати потрібну кислотність та захистити коріння від промерзання взимку.

Ми вже писали про те, що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі.

Раніше пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше розповідали про те, як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння.

Ми повідомляли про те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

Цікаво буде також дізнатися про те, як садити малину восени, щоб вона добре прижилася.

врожай рослини поради город сад підживлення лохина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
