Осіннє підживлення лохини - коли і чим удобрити для гарного врожаю навесні

Соковиті грона стиглої лохини серед зеленого листя. Фото: Perfect Plants

Восени лохина потребує особливого догляду, щоб легко витримати морози. Правильне підживлення допоможе зберегти кущі та отримати багатий урожай навесні.

Новини.LIVE ділиться простими порадами для городників, які хочуть зберегти врожайність ягідних кущів.

Чому підживлення восени таке важливе

Лохина любить кислий ґрунт та регулярне внесення добрив. Якщо вчасно не підгодувати кущі, вони слабко ростуть і можуть не витримати морозів. Правильні осінні добрива допомагають:

зміцнити кореневу систему;

підготувати рослину до зими;

закласти основи для рясного врожаю наступного року.

Кущ лохини в саду з гронами стиглих ягід. Фото: Pinterest

Коли та скільки вносити

Садівники радять вносити підживлення двічі на рік:

навесні (квітень) — для активного росту;

в кінці літа чи восени (серпень-вересень) — для підготовки до холодів.

У перший рік після посадки лохині добрива не потрібні. Починаючи з другого року, на один кущ вносять близько 1 ст. ложки добрива, щороку збільшуючи дозу удвічі.

Які добрива обрати

Для лохини важливі три елементи — азот, фосфор і калій. Вони відповідають за ріст, формування плодів і витривалість рослини. Досвідчені садівники рекомендують такі добрива:

Сульфат амонію — 40-50 г на дорослий кущ;

Сірка — підтримує кислотність ґрунту;

Селітра, сечовина, нітроамофоска — комплексне живлення;

Спеціальні суміші для лохини — з оптимальним балансом мікроелементів.

Свіжозібрана лохина у дерев’яній мисці прямо з куща. Фото: Epic Gardening

Чого уникати

Не використовуйте гній, компост чи золу — вони змінюють кислотність ґрунту, що шкодить лохині.

Не сипте добрива під сам корінь — їх потрібно вносити по колу, відступивши 15-20 см від основи куща.

Мульчування — завершальний етап

Після підживлення ґрунт навколо кущів бажано замульчувати хвойною тирсою чи торфом. Це допоможе зберегти вологу, підтримати потрібну кислотність та захистити коріння від промерзання взимку.

