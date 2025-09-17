Как навсегда избавиться от хрена на огороде - эффективные способы, советы и проверенные методы

Куст хрена на огороде. Фото: Jardipartage

Кусты хрена легко захватывают свободное пространство на участке. Это растение восстанавливается с малейшего корешка, поэтому бороться с ним нужно настойчиво и системно.

Новини.LIVE подготовили простые решения, которые позволят очистить участок от хрена.

Реклама

Читайте также:

Почему трудно искоренить хрен

Хрен в небольшом количестве полезен для консервации, но на огороде он быстро превращается в сорняк. Его корни достигают нескольких метров в глубину, и даже небольшой обломок способен дать новый росток.

Корень хрена с участка. Фото: Pixabay

Перекапывание корней

Самый эффективный способ — удалить растение вместе с корнем. Используйте вилы, а не лопату: так легче подцепить корень и не оставить его частей в почве.

Химические средства

Когда механический метод не помогает, применяют гербициды:

"Ураган" и "Раундап" вводят непосредственно в надрезы на корнях с помощью шприца.

"Торнадо" распыляют на листья, откуда вещество проникает внутрь.

Важно: работайте только в защитных перчатках и в безветренную погоду, чтобы не повредить другие культуры.

Куст хрена на огороде перед выкопкой. Фото: Pinterest

Затемнение участка

Хрен не выдерживает отсутствия света. Если он растет отдельно от грядок, накройте участок рубероидом, шифером или черной пленкой. Через несколько недель сорняк полностью погибнет.

Народные методы

Если химию использовать не хотите, помогут простые рецепты:

Настой навоза: разведите помет водой в соотношении 1:5 и полейте кусты.

Соль: сделайте надрез в корне, засыпьте его солью и закопайте обратно.

Процедуры можно повторять несколько раз за сезон.

Использование селитры

В конце лета хрен подкармливают селитрой. Корень разрастается, но не выдерживает морозов и вымерзает. Следующей весной участок будет свободным от сорняков.

Выкопанный куст хрена вместе с корнем. Фото: Desigusxpro

Комбинируя механические, народные и химические методы, можно избавиться от хрена уже за один-два сезона и вернуть огород для выращивания полезных культур.

Мы уже рассказывали о том, что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое.

Ранее объясняли то, как обрезать персик осенью.

Интересно будет также узнать о том, как заставить огурцы плодоносить до морозов.

Мы писали о том, что нельзя сажать возле винограда.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения.