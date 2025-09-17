Як назавжди позбутися хрону на городі - ефективні способи, поради та перевірені методи

Кущ хрону на городі. Фото: Jardipartage

Кущі хрону легко захоплюють вільний простір на ділянці. Ця рослина відновлюється з найменшого корінця, тож боротися з нею потрібно наполегливо й системно.

Новини.LIVE підготували прості рішення, які дозволять очистити ділянку від хрону.

Чому важко викорінити хрін

Хрін у невеликій кількості корисний для консервації, але на городі він швидко перетворюється на бур’ян. Його коріння сягає кількох метрів у глибину, і навіть невеликий уламок здатен дати новий паросток.

Корінь хрону з ділянки. Фото: Pixabay

Перекопування коренів

Найефективніший спосіб — видалити рослину разом із коренем. Використовуйте вила, а не лопату: так легше підчепити корінь і не залишити його частин у ґрунті.

Хімічні засоби

Коли механічний метод не допомагає, застосовують гербіциди:

"Ураган" та "Раундап" вводять безпосередньо у надрізи на корені за допомогою шприца.

"Торнадо" розпилюють на листя, звідки речовина проникає всередину.

Важливо: працюйте лише в захисних рукавичках і у безвітряну погоду, щоб не пошкодити інші культури.

Кущ хрону на городі перед викопуванням. Фото: Pinterest

Затемнення ділянки

Хрін не витримує відсутності світла. Якщо він росте окремо від грядок, накрийте ділянку руберойдом, шифером або чорною плівкою. Через кілька тижнів бур’ян повністю загине.

Народні методи

Якщо хімію використовувати не хочете, допоможуть прості рецепти:

Настій гною: розведіть послід водою у співвідношенні 1:5 та полийте кущі.

Сіль: зробіть надріз у корені, засипте його сіллю та закопайте назад.

Процедури можна повторювати кілька разів за сезон.

Використання селітри

Наприкінці літа хрін підживлюють селітрою. Корінь розростається, але не витримує морозів і вимерзає. Наступної весни ділянка буде вільною від бур’яну.

Викопаний кущ хрону разом із коренем. Фото: Desigusxpro

Комбінуючи механічні, народні та хімічні методи, можна позбутися хрону вже за один-два сезони й повернути город для вирощування корисних культур.

