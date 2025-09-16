Відео
Головна Дім та город Як змусити огірки плодоносити до морозів — поради для дачників

Як змусити огірки плодоносити до морозів — поради для дачників

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 09:01
Як продовжити плодоношення огірків до холодів - пʼять порад городникам
Щедрий врожай огірків, зібраний наприкінці літа. Фото: Freepik

Огірки часто перестають плодоносити ще в середині літа. Проте прості прийоми допоможуть збирати свіжі плоди навіть до перших заморозків і продовжити сезон урожаю.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть виростити щедрий врожай і восени.

Читайте також:

Огірки — один із найпопулярніших овочів у городників. Та вже наприкінці літа врожайність різко знижується. Щоб цього не сталося, досвідчені дачники радять застосовувати кілька простих методів, які продовжують плодоношення навіть до холодів.

Зелені огірки та жовті квіти на городі.
Зелені огірки та жовті квіти на городі. Фото: Pixabay

Обирайте правильні сорти

Для довготривалого плодоношення підходять самозапильні та стійкі сорти з подовженим періодом. Городники радять звернути увагу на такі різновиди, як Зозуля, Муромець, Маша.

Підгодовуйте регулярно

Огірки дуже швидко реагують на підживлення.

  • Перше — після висаджування розсади.
  • Далі — раз на 2–3 тижні.

Крім мінеральних добрив, ефективними є і натуральні розчини: настій кропиви або курячого посліду.

Підживлення огірків на городі.
Підживлення огірків на городі. Фото: скриншот з YouTube

Уникайте перегріву

Надмірна спека може зупинити цвітіння. Оптимальна температура:

  • вдень — 20-25°C;
  • вночі — 16-18°C.

При понад 30°C фахівці радять організувати легке затінення.

Контролюйте вологість

Поливати краще 2–3 рази на тиждень увечері. Огірки не терплять ні посухи, ні надлишку вологи, адже нестача води знижує врожай, а переливи викликають гниль коренів.

Дачник поливає огірки.
Дачник поливає огірки. Фото: Epic Gardening

Видаляйте зайве

Щоб стимулювати появу нових зав’язей, слід:

  • регулярно зривати стиглі плоди;
  • видаляти старі, пошкоджені листки й пагони.

Це не лише омолодить кущ, а й захистить від хвороб.

Дотримуючись цих простих порад, можна подовжити сезон вирощування та насолоджуватися свіжими огірками аж до настання морозів.

Ми вже писали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Раніше пояснювали те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

Детальніше розповідали про те, які овочі виживають під снігом.

Ми повідомляли про те, чим підживити малину після обрізки.

Цікаво буде також дізнатися про те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
