Как заставить огурцы плодоносить до морозов — советы для дачников

Дата публикации 16 сентября 2025 09:01
Как продлить плодоношение огурцов до холодов - пять советов огородникам
Щедрый урожай огурцов, собранный в конце лета. Фото: Freepik

Огурцы часто перестают плодоносить еще в середине лета. Однако простые приемы помогут собирать свежие плоды даже до первых заморозков и продлить сезон урожая.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут вырастить щедрый урожай и осенью.

Читайте также:

Огурцы — один из самых популярных овощей у огородников. Но уже в конце лета урожайность резко снижается. Чтобы этого не произошло, опытные дачники советуют применять несколько простых методов, которые продлевают плодоношение даже до холодов.

Зелені огірки та жовті квіти на городі.
Зеленые огурцы и желтые цветы на огороде. Фото: Pixabay

Выбирайте правильные сорта

Для долговременного плодоношения подходят самоопыляемые и устойчивые сорта с удлиненным периодом. Огородники советуют обратить внимание на такие разновидности, как Кукушка, Муромец, Маша.

Подкармливайте регулярно

Огурцы очень быстро реагируют на подкормки.

  • Первая — после высаживания рассады.
  • Далее — раз в 2-3 недели.

Кроме минеральных удобрений, эффективными являются и натуральные растворы: настой крапивы или куриного помета.

Підживлення огірків на городі.
Подкормка огурцов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Избегайте перегрева

Чрезмерная жара может остановить цветение. Оптимальная температура:

  • днем — 20-25°C;
  • ночью — 16-18°C.

При свыше 30°C специалисты советуют организовать легкое затенение.

Контролируйте влажность

Поливать лучше 2-3 раза в неделю вечером. Огурцы не терпят ни засухи, ни избытка влаги, ведь недостаток воды снижает урожай, а переливы вызывают гниль корней.

Дачник поливає огірки.
Дачник поливает огурцы. Фото: Epic Gardening

Удаляйте лишнее

Чтобы стимулировать появление новых завязей, следует:

  • регулярно срывать спелые плоды;
  • удалять старые, поврежденные листья и побеги.

Это не только омолодит куст, но и защитит от болезней.

Следуя этим простым советам, можно продлить сезон выращивания и наслаждаться свежими огурцами вплоть до наступления морозов.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
