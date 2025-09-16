Как продлить плодоношение огурцов до холодов - пять советов огородникам

Как заставить огурцы плодоносить до морозов — советы для дачников
Огурцы часто перестают плодоносить еще в середине лета. Однако простые приемы помогут собирать свежие плоды даже до первых заморозков и продлить сезон урожая.
Новини.LIVE делится советами, которые помогут вырастить щедрый урожай и осенью.
Огурцы — один из самых популярных овощей у огородников. Но уже в конце лета урожайность резко снижается. Чтобы этого не произошло, опытные дачники советуют применять несколько простых методов, которые продлевают плодоношение даже до холодов.
Выбирайте правильные сорта
Для долговременного плодоношения подходят самоопыляемые и устойчивые сорта с удлиненным периодом. Огородники советуют обратить внимание на такие разновидности, как Кукушка, Муромец, Маша.
Подкармливайте регулярно
Огурцы очень быстро реагируют на подкормки.
- Первая — после высаживания рассады.
- Далее — раз в 2-3 недели.
Кроме минеральных удобрений, эффективными являются и натуральные растворы: настой крапивы или куриного помета.
Избегайте перегрева
Чрезмерная жара может остановить цветение. Оптимальная температура:
- днем — 20-25°C;
- ночью — 16-18°C.
При свыше 30°C специалисты советуют организовать легкое затенение.
Контролируйте влажность
Поливать лучше 2-3 раза в неделю вечером. Огурцы не терпят ни засухи, ни избытка влаги, ведь недостаток воды снижает урожай, а переливы вызывают гниль корней.
Удаляйте лишнее
Чтобы стимулировать появление новых завязей, следует:
- регулярно срывать спелые плоды;
- удалять старые, поврежденные листья и побеги.
Это не только омолодит куст, но и защитит от болезней.
Следуя этим простым советам, можно продлить сезон выращивания и наслаждаться свежими огурцами вплоть до наступления морозов.
