Как продлить плодоношение огурцов до холодов - пять советов огородникам

Щедрый урожай огурцов, собранный в конце лета. Фото: Freepik

Огурцы часто перестают плодоносить еще в середине лета. Однако простые приемы помогут собирать свежие плоды даже до первых заморозков и продлить сезон урожая.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут вырастить щедрый урожай и осенью.

Огурцы — один из самых популярных овощей у огородников. Но уже в конце лета урожайность резко снижается. Чтобы этого не произошло, опытные дачники советуют применять несколько простых методов, которые продлевают плодоношение даже до холодов.

Зеленые огурцы и желтые цветы на огороде. Фото: Pixabay

Выбирайте правильные сорта

Для долговременного плодоношения подходят самоопыляемые и устойчивые сорта с удлиненным периодом. Огородники советуют обратить внимание на такие разновидности, как Кукушка, Муромец, Маша.

Подкармливайте регулярно

Огурцы очень быстро реагируют на подкормки.

Первая — после высаживания рассады.

Далее — раз в 2-3 недели.

Кроме минеральных удобрений, эффективными являются и натуральные растворы: настой крапивы или куриного помета.

Подкормка огурцов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Избегайте перегрева

Чрезмерная жара может остановить цветение. Оптимальная температура:

днем — 20-25°C;

ночью — 16-18°C.

При свыше 30°C специалисты советуют организовать легкое затенение.

Контролируйте влажность

Поливать лучше 2-3 раза в неделю вечером. Огурцы не терпят ни засухи, ни избытка влаги, ведь недостаток воды снижает урожай, а переливы вызывают гниль корней.

Дачник поливает огурцы. Фото: Epic Gardening

Удаляйте лишнее

Чтобы стимулировать появление новых завязей, следует:

регулярно срывать спелые плоды;

удалять старые, поврежденные листья и побеги.

Это не только омолодит куст, но и защитит от болезней.

Следуя этим простым советам, можно продлить сезон выращивания и наслаждаться свежими огурцами вплоть до наступления морозов.

