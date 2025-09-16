Как правильно хранить золу для удобрения - советы огородникам и садоводам

Ладони, наполненные древесной золой. Фото: Pinterest

Древесная зола помогает сделать почву плодородной. Но неправильное хранение может лишить ее ценных свойств. Есть несколько простых способов сохранить эффективность надолго.

Новини.LIVE делятся советами, как сохранить золу свежей и эффективной для использования.

Почему важно правильно хранить золу

Зола содержит калий, кальций, фосфор и другие минералы, которые делают почву более плодородной. Если же удобрение хранится во влажном месте, оно быстро затвердевает и теряет свои свойства.

собранная древесная зола в ведре для дальнейшего использования в качестве удобрения. Фото: Pinterest

Герметичность — залог успеха

Используйте пластиковые или металлические ведра с крышкой.

Хорошо подходят и деревянные ящики с накрывкой.

Главное требование — защита от влаги.

Где лучше хранить золу

Золу следует держать в сухом месте — погребе, сарае или теплице. Важно избегать протекания и повышенной влажности, ведь влага быстро делает удобрение непригодным. Также нежелательно оставлять его под открытым небом, даже в накрытых емкостях, потому что перепады температуры и конденсат испортят качество.

Вентиляция — еще один секрет

Если храните удобрение в полиэтиленовых мешках:

не завязывайте их герметично;

оставляйте небольшой доступ воздуха.

Это позволит избежать образования конденсата, из-за которого зола теряет питательные свойства.

Внесение древесной золы в почву в качестве удобрения для растений. Фото: Deavita

Хранить золу несложно: сухое помещение, надежная тара и правильная вентиляция обеспечат сохранение ее качеств в течение нескольких лет. Такое удобрение станет надежной подкормкой для вашего сада и огорода в любой сезон.

