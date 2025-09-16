Видео
Как правильно хранить золу — главные ошибки и советы

Как правильно хранить золу — главные ошибки и советы

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:00
Как правильно хранить золу для удобрения - советы огородникам и садоводам
Ладони, наполненные древесной золой. Фото: Pinterest

Древесная зола помогает сделать почву плодородной. Но неправильное хранение может лишить ее ценных свойств. Есть несколько простых способов сохранить эффективность надолго.

Новини.LIVE делятся советами, как сохранить золу свежей и эффективной для использования.

Читайте также:

Почему важно правильно хранить золу

Зола содержит калий, кальций, фосфор и другие минералы, которые делают почву более плодородной. Если же удобрение хранится во влажном месте, оно быстро затвердевает и теряет свои свойства.

Зібрана деревна зола у відрі для подальшого використання як добрива.
собранная древесная зола в ведре для дальнейшего использования в качестве удобрения. Фото: Pinterest

Герметичность — залог успеха

  • Используйте пластиковые или металлические ведра с крышкой.
  • Хорошо подходят и деревянные ящики с накрывкой.
  • Главное требование — защита от влаги.

Где лучше хранить золу

Золу следует держать в сухом месте — погребе, сарае или теплице. Важно избегать протекания и повышенной влажности, ведь влага быстро делает удобрение непригодным. Также нежелательно оставлять его под открытым небом, даже в накрытых емкостях, потому что перепады температуры и конденсат испортят качество.

Вентиляция — еще один секрет

Если храните удобрение в полиэтиленовых мешках:

  • не завязывайте их герметично;
  • оставляйте небольшой доступ воздуха.

Это позволит избежать образования конденсата, из-за которого зола теряет питательные свойства.

Внесення деревної золи в ґрунт як добрива для рослин.
Внесение древесной золы в почву в качестве удобрения для растений. Фото: Deavita

Хранить золу несложно: сухое помещение, надежная тара и правильная вентиляция обеспечат сохранение ее качеств в течение нескольких лет. Такое удобрение станет надежной подкормкой для вашего сада и огорода в любой сезон.

Мы уже писали о том, как зимой сохранить дрова сухими.

Ранее объясняли то, что нельзя сажать возле винограда.

Подробнее рассказывали о том, как сохранить чеснок зимой без погреба.

Мы сообщали о том, какие лучшие сорта озимого лука для большого урожая в 2026 году.

Интересно будет также узнать о том, как правильно хранить сено зимой.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
