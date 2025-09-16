Як правильно зберігати золу для добрива - поради городникам і садівникам

Долоні, наповнені деревною золою. Фото: Pinterest

Деревна зола допомагає зробити ґрунт родючим. Та неправильне зберігання може позбавити її цінних властивостей. Є кілька простих способів зберегти ефективність надовго.

Чому важливо правильно зберігати золу

Зола містить калій, кальцій, фосфор та інші мінерали, які роблять ґрунт родючішим. Якщо ж добриво зберігається у вологому місці, воно швидко твердне та втрачає свої властивості.

зібрана деревна зола у відрі для подальшого використання як добрива. Фото: Pinterest

Герметичність — запорука успіху

Використовуйте пластикові або металеві відра з кришкою.

Добре підходять і дерев’яні ящики з накривкою.

Головна вимога — захист від вологи.

Де краще зберігати золу

Золу слід тримати у сухому місці — погребі, сараї чи теплиці. Важливо уникати протікання та підвищеної вологості, адже волога швидко робить добриво непридатним. Також небажано залишати його під відкритим небом, навіть у накритих ємностях, бо перепади температури й конденсат зіпсують якість.

Вентиляція — ще один секрет

Якщо зберігаєте добриво в поліетиленових мішках:

не зав’язуйте їх герметично;

залишайте невеликий доступ повітря.

Це дозволить уникнути утворення конденсату, через який зола втрачає поживні властивості.

Внесення деревної золи в ґрунт як добрива для рослин. Фото: Deavita

Зберігати золу нескладно: сухе приміщення, надійна тара та правильна вентиляція забезпечать збереження її якостей протягом кількох років. Таке добриво стане надійним підживленням для вашого саду та городу в будь-який сезон.

