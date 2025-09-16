Відео
Як правильно зберігати золу — головні помилки та поради

Як правильно зберігати золу — головні помилки та поради

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:00
Як правильно зберігати золу для добрива - поради городникам і садівникам
Долоні, наповнені деревною золою. Фото: Pinterest

Деревна зола допомагає зробити ґрунт родючим. Та неправильне зберігання може позбавити її цінних властивостей. Є кілька простих способів зберегти ефективність надовго.

Новини.LIVE діляться порадами, як зберегти золу свіжою та ефективною для використання.

Читайте також:

Чому важливо правильно зберігати золу

Зола містить калій, кальцій, фосфор та інші мінерали, які роблять ґрунт родючішим. Якщо ж добриво зберігається у вологому місці, воно швидко твердне та втрачає свої властивості.

Зібрана деревна зола у відрі для подальшого використання як добрива.
зібрана деревна зола у відрі для подальшого використання як добрива. Фото: Pinterest

Герметичність — запорука успіху

  • Використовуйте пластикові або металеві відра з кришкою.
  • Добре підходять і дерев’яні ящики з накривкою.
  • Головна вимога — захист від вологи.

Де краще зберігати золу

Золу слід тримати у сухому місці — погребі, сараї чи теплиці. Важливо уникати протікання та підвищеної вологості, адже волога швидко робить добриво непридатним. Також небажано залишати його під відкритим небом, навіть у накритих ємностях, бо перепади температури й конденсат зіпсують якість.

Вентиляція — ще один секрет

Якщо зберігаєте добриво в поліетиленових мішках:

  • не зав’язуйте їх герметично;
  • залишайте невеликий доступ повітря.

Це дозволить уникнути утворення конденсату, через який зола втрачає поживні властивості.

Внесення деревної золи в ґрунт як добрива для рослин.
Внесення деревної золи в ґрунт як добрива для рослин. Фото: Deavita

Зберігати золу нескладно: сухе приміщення, надійна тара та правильна вентиляція забезпечать збереження її якостей протягом кількох років. Таке добриво стане надійним підживленням для вашого саду та городу в будь-який сезон.

Ми вже писали про те, як взимку зберегти дрова сухими.

Раніше пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше розповідали про те, як зберегти часник взимку без погреба.

Ми повідомляли про те, які найкращі сорти озимої цибулі для великого врожаю у 2026 році.

Цікаво буде також дізнатися про те, як правильно зберігати сіно взимку.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
